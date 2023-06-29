Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Vizyondaki filmler! İşte sinemalardaki yeni filmler...

Bu hafta sinema salonlarınad 2'si yerli toplam 8 film vizyona girecek. İşte sinemaseverlerle buluşacak filmlerle ilgili detaylar...

INDIANA JONES VE KADER KADRANI

Serinin beşincisi, Indiana Jones ve Kader Kadranı filminde, Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Toby Jones, Boyd Holbrook ve Mads Mikkelsen rol alıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise James Mangold oturuyor.

Film, soğuk savaş döneminde uzay yarışı sürerken bir kez daha hortlayan Nazi tehlikesine karşı mücadele veren ünlü arkeoloğun hikayesini konu alıyor.

GENÇ DENİZ CANAVARI RUBY

Genç Deniz Canavarı Ruby, animasyon meraklılarına görsel bir şölen sunmaya geliyor. Kirk DeMicco'nun yönettiği filmde, Lana Condor, Toni Collette, Annie Murphy ile Sam Richardson oynuyor.

Oceanside Lisesi'ne uyum sağlamak isteyen Ruby Ruby Gillman'ın, başına gelen olağanüstü olaylar sonrasında kendi kimliğini kabul etmesi ve sevdiği insanları korumak için yaptıkları konu ediliyor.

ŞEYTAN UYKUDA

Şeytan Uykuda filminde, Maria Abadi, Melisa Garat, Ruby Vizcarra ve Roberto Romano rol alıyor. Filmin yönetmenliğini ise Nestor Sanchez Sotelo yapıyor.

Filmde polis memuru Camila, savcı Fatima ve polis dedektifi Angel'ın bir banliyö bölgesindeki operasyon sırasında karşılaştıkları olaylar anlatılıyor.

BİR BORU HATTI NASIL PATLATILIR?

Ana fikrini ve ilhamını Andreas Malm'ın kitabından alan "Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır" adlı filmin yönetmenliğini Daniel Goldhaber üstleniyor.

Ariela Barer, Kristine Froseth ve Lukas Gage'in oyuncu kadrosunda yer aldığı film, bir grup aktivistin, yaşadıkları bölgeye zarar veren petrol boru hattını imha etme çabasını konu ediniyor.

HEDEFTEKİ ADAM

Soon-rye Yim'in yönetmenliğini üstlendiği "Hedefteki Adam" filminde Hyun Bin, Hwang Jung-min ve Kang Ki-young rol alıyor.

Filmde, Taliban tarafından kaçırılan ve rehin tutulan Güney Koreli vatandaşları kurtarmak için Afganistan'a giden bir diplomat ile yerel istihbarat ajanı arasındaki müzakere operasyonu sırasında gelişen olaylar anlatılıyor.

SİSU

Yönetmenliğini Jalmari Helander'in yaptığı "Sisu"da Jorma Tommila, Aksel Hennie ve Jack Doolan oynuyor.

Aksiyon filmi, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde hayatta kalmak için mücadele eden eski bir askerin hikayesini anlatıyor.

GERİ SAYIM

Aykut Taşkın'ın yönetmenliğini üstlendiği "Geri Sayım" adlı filmde Veysel Demir, Metin Pıhlıs ve Hilmi Deler oyunculuk yapıyor.

Senaryosunu Çetin Büyükakın'ın kaleme aldığı filmde, internet ortamında hacker olarak var olmayı başaran Wind'in, Ethem Bey'den intikam alma çabası konu alınıyor.

GİZEMLİ MESAJ

Yönetmenliğini Tayfun Can Demirtaş'ın yaptığı "Gizemli Mesaj" filminin oyuncu kadrosunda Erkan Özmen, Ayşegül Kaygusuz ve Yaprak Tüter gibi isimler yer alıyor.

Filmde ailesini trajik bir kazada kaybeden Elif'in, tek dayanağı olan ablasının gizemli kaybından sonra halüsinasyon görmeye başlamasıyla gelişen olaylar beyaz perdeye aktarılıyor.