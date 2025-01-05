Buğday Tanesi, Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Asya Talent Film Festivali'nde "En İyi Film" seçildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın zorlu yaşam mücadelesini konu alan "Buğday Tanesi" filmi bir ödül daha kazandı. Buğday Tanesi, Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Asya Talent Film Festivali'nde "En İyi Film" seçildi.

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Buğday Tanesi, Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Asya Talent Film Festivali'nde "En İyi Film" seçildi.
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AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın zorlu yaşam mücadelesini konu alan "Buğday Tanesi" filmi bir ödül daha kazandı. Buğday Tanesi, Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Asya Talent Film Festivali'nde "En İyi Film" seçildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını ve yaşam mücadelesini konu alan "Buğday Tanesi" ödüle doymuyor. Daha önce birçok kez ödül alan Buğday Tanesi bu kez de Hindistan’da düzenlenen uluslararası bir festivalde “En İyi Film” seçildi.

Doğan Ümit Karaca'nın yönettiği, Ahmet Kutsi Karadoğan, Deniz Arna ve Erkan Bektaş gibi isimlerin rol aldığı "Buğday Tanesi", 1150 film arasında ipi göğüsledi.

Bayram, konuyla ilgili sosyal medya hesabından ödüle dair bir paylaşım yaptı. Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Asya Talent Film Festivali, 112 ülkenin ve 1150 filmin yarıştığı dev bir organizasyona sahne oldu. Amerika, İspanya, Almanya, Fransa, Avustralya gibi ülkeler, sinema dünyasının büyük sanatçılarıyla festivale katıldı. Bu gurur dolu platformda, Buğday Tanesi filmi “En İyi Film” ödülüne layık görüldü. Buğday Tanesi olarak ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz.

 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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