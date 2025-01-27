Çin’in Xi’an kentinde sahnelenen "Tuoling Efsanesi" adlı oyun bu sahnesi ile seyircilere unutulmaz anlar yaşattı

Tuoling Efsanesi adlı oyunda rol alan eğitilmiş kurtlar oyuncuları kovalıyor ve bazıları seyircilerin arasına inerek koridorda geziniyor, koşuyor. Çin’in Xi’an kentinde “Tuoling Efsanesi” adlı oyunda, sahneden seyircilerin arasına dalan eğitimli 30 kurt, izleyenleri hem şaşırttı hem de akılalmaz bir deneyime ortak etmeyi başardı!

Oyunun kurgusu gereği seyircilerin arasına dalan eğitimli kurtlar; senaryonun bir parçası olan vahşi bir kovalamayı, akılalmaz bir görsel şova dönüştürüyor!

Çin'de gerçek kurtların kullanıldığı Tuoling Efsanesi isimli gösteri 2024 yılının Nisan ayında sergilenmişti. Gösteri esnasında, izleyenlerden birinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği amatör video sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Türkiye'de bir X kullanıcısının da paylaştığı bu video, dünya genelinde sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti.

CNN'de yer alan habere göre tiyatro yetkilisinin şunları söylediği belirtildi: "Kurtlar üç ila dört nesildir evcilleştirildi. 2018 yılından bu yana yasal olarak yetiştirilip sertifikalı profesyonel eğitmenler tarafından eğitiliyorlar ve son üç yılda herhangi bir kaza yaşanmadı. Dövüş sahneleri birçok kez çalışıldı ve tüm oyuncular yaralanmamak için koruyucu kıyafetler giyiyor. Sahne ile koltuklar arasında koruma ağları var, bu nedenle kurtlar seyircilere ulaşamıyor."

İŞTE “TUOLİNG EFSANESİ” OYUNDA KURTLARIN SEYİRCİLERİN ARASINA DALDIĞI O SAHNE