Danimarka’dan 60 yıl sonra anavatanına dönüyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışmalarıyla Burdur’daki Boubon Antik Kenti kökenli Septimius Severus heykel başı, 60 yıl sonra Danimarka’daki NY Carlsberg Glyptotek Müzesi’nden Türkiye’ye iade ediliyor.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Danimarka’dan 60 yıl sonra anavatanına dönüyor!
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Roma İmparatoru Septimius Severus’a ait bronz heykel başı, 1960’larda yasa dışı kazılarla yurt dışına çıkarılmış, 1970 yılında müzeye satılmış ve 1979’da gövdesiyle birleştirilmişti.

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SÜRECİ HIZLANDIRDI

Türk bilim insanı Prof. Dr. Jale İnan’ın 1970’lerde yaptığı bilimsel çalışmalar, eserin Boubon kökenli olduğunu ortaya koyarak iade sürecine yön verdi. Danimarka’daki müze, Türkiye’nin sunduğu kanıtlar doğrultusunda etik bir kararla eserin iadesini kabul etti.

TÜRKİYE’NİN KÜLTÜREL MİRAS ZAFERİ

Boubon’dan kaçırılan eserlerden ABD ve Avrupa’da bulunan birçok parça da daha önce Türkiye’ye getirilmişti. Septimius Severus heykel başı, 2024 yılında iadesi sağlanan 94. eser olurken, 2002’den bu yana Türkiye’ye kazandırılan toplam eser sayısı 12 bin 213’e ulaştı. Heykel başının yakın zamanda sergilenmeye başlanması planlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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