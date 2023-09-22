Derya Uluğ İzmir ve İstanbul’da 2 konser

Güçlü sesi ve enerjik sahne performansıyla son zamanların en dikkat çeken yorumcuları arasında yer alan Derya Uluğ, İzmir ve İstanbul’da sahne alacak. 1 Ekim’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 31 Ekim’de ise İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşecek konserlerin biletleri Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışta.

“Sana Çıkıyor Bütün Yollar”, “Hadi Çal”, “Nefes, Yansıma”nın da olduğu hit şarkılarıyla dinleyicilerin beğenisini kazanan Derya Uluğ, en güzel şarkılarını İzmir ve İstanbul’daki sevenleriyle birlikte söyleyecek. Şarkılarının yanı sıra özel bir sahne gösterisi de sunacak Uluğ hem göze hem kulağa hitap edecek.

MÜZİĞE KÜÇÜK YAŞTA BAŞLADI

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olan İzmirli sanatçı Derya Uluğ, henüz 8 yaşındayken bir radyonun düzenlediği ses yarışmasında dinleyenlerin oylarıyla birinci seçildi. Küçük yaşta çocuk korosuna katılan Uluğ, nota ve nazariyat eğitimi gördü. 11 yaşında keman eğitimine başlayan Uluğ, 15 yaşında 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölüm Başkanı Alper Kazancıoğlu’ndan şan dersleri almaya başladı. 16 yaşında Zafer Çebi’den piyano dersi almaya başlayıp onunla aynı sahneyi paylaştı. Yine aynı yaşlarda İzmir’de sahne almaya başlayan başarılı yorumcu, caz ve Türkçe pop yorumlarıyla beğeni kazandı.