Devlet teorisinde Batı Esaretine Son! Doğu Perinçek'in 'Batı Asya'da Devlet Teorisi' Kitabı Çıktı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek son derecek önemli bir eser kaleme aldı. Devlet teorisi üzerine çalışan Perinçek'in, ''Batı Asya'da Devlet Teorisi'' isimli kitabı Kaynak Yayınları'ndan çıktı.

Perinçek kitabın ön sözünde şunları ifade etti:

- Türkiye’de Devlet Teorisi üzerine çalışmalar, daha çok yabancı bilim insanlarından öğrendiklerimizi aktarmakla sınırlı kaldı. Örneğin Türk devletlerinin doğuşunu ve bizim imparatorluklar ve ordu geleneğimizin bugünkü devlet kurum ve ilişkilerine taşıdıkları mirası inceleyen çalışmalar pek yapılmadı. Buna bağlı olarak, Türk Destanları, Çin Hanedan Kayıtları, Orhon Yazıtları, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i ve Nizamülmülk’ün Siyasetname’si, hatta Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügat-it Türk’ü, Uygurların Irk Bitig’i ve tomarları, Ulu Han Ata Bitigi, Codex Cumanicus, Memlûklerden kalma eserler, Babür’ün Babürname’si gibi eserler, Devlet Teorisi açısından ele alınmadı. Devlet Teorisi, Devlet Bilimi ve Genel Kamu Hukuku üzerine kitap yazanlar, bırakalım incelemeyi bu eserleri okumuyorlar bile. Bu nedenle Avrupa merkezciliğin esiri olmaya devam ediyorlar. Yine bu eserlerin İslam medeniyet iklimiyle ilişkileri konusuyla ilgilenenlere de pek rastlamıyoruz. Örneğin Firdevsî’nin Şahnamesi’nin Türk devletlerinin pratiğine etkisi üzerinde durulmadı. İbn Haldun’un Mukaddime’sinde incelediği bedevilikten ümran toplumuna geçiş teorisinin bizim devlet tecrübelerinde ne kadar geçerli olduğu konusu üzerinde de pek çalışılmadı. Bu alana Og’dan Oğur’a ve Orta Asya Uygarlığı başlıklı çalışmalarımızla bir giriş yapmıştık.

Eflatun ve Machiavelli’den başlayıp Bodin ve Jellinek’e uzanan görüşleri aktarmanın ötesine geçme sorumluluğu, Türkiye’nin Devlet Teorisi alanındaki bilim kadrolarının önündedir. Devlet ve Ordu kuruculuğu konusunda dünya ölçeğinde önemli tecrübeleri olan Türk milletinin Devlet Bilimcileri olarak, Türk Devletinin serüvenini özgün ve karşılaştırmalı olarak açıklama görevi üzerimizdedir.

Elinizdeki kitabı, Devlet Teorisi çalışmalarına bir katkıda bulunma umuduyla bilim dünyasına sunuyoruz. Çalışmamız üniversitelerimizde Devlet Teorisi öğretiminde değerlendirilirse, Batı’dan çeviri döneminden çıkmak için bir kapı açılmış olacaktır.

Doğu Perinçek

Gayrettepe, 3 Temmuz 2023

KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN