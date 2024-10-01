Devlet Tiyatrosu’nda skandal iddialar: 'Genel Sekreteri CIA seçti!'

Eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nejat Birecik, Sabah Gazetesi'nin YouTube kanalına verdiği röportajda, Devlet Tiyatrosu'nda görev almanın Pensilvanya'yla ilişkili olduğunu iddia etti. Birecik, "Devlet Tiyatrosu'nda pozisyon almak için Pensilvanya’ya gitmeleri gerekiyordu. Hatta genel sekreterin seçimi bile CIA tarafından yapılmıştı" şeklinde konuştu.

Birecik'in açıklamalarını Sabah Gazetesi'nden Yüksel Aytuğ köşesine taşıdı. Aytuğ'un yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sabah'ın YouTube kanalı bana göre yılın röportajını yaptı. Devlet Tiyatroları'nın eski Genel Müdürü Nejat Birecik'in anlattıkları, memleketin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Birecik'in her cümlesi ayrı bir manşetti:

"Dönemin Kültür Bakanı CHP'li Fikri Sağlar, Erdoğan'a hakaret ediyordu."

"Kızının terfisini yapmadım diye görevimden ayrılmak zorunda kaldım."

"Devlet Tiyatrosu'nda görev almak için Pensilvanya'ya ziyarete gidiyorlardı."

"Devlet Tiyatrosu genel sekreterini CIA belirledi."

"Ayağı kokan Müslüman diyenleri yönetmek istemediğim için görevimden ayrıldım."

Aman ki ne aman... Meğer hangi mayınların üzerinde cirit atıyormuşuz da haberimiz yokmuş. Atatürk'ün "Bir milletin can damarıdır" dediği "sanatın" içine nüfuz edip, nasıl da Truva atı olmuşlar. 15 Temmuz direnişi ile meğer nasıl bir kıyametin eşiğinden dönmüşüz..."