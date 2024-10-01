Devlet Tiyatrosu’nda skandal iddialar: 'Genel Sekreteri CIA seçti!'

Eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nejat Birecik, Sabah Gazetesi'nin YouTube kanalına verdiği röportajda, Devlet Tiyatrosu'nda görev almanın Pensilvanya'yla ilişkili olduğunu iddia etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Devlet Tiyatrosu’nda skandal iddialar: 'Genel Sekreteri CIA seçti!'
Yayınlanma:

Eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nejat Birecik, Sabah Gazetesi'nin YouTube kanalına verdiği röportajda, Devlet Tiyatrosu'nda görev almanın Pensilvanya'yla ilişkili olduğunu iddia etti. Birecik, "Devlet Tiyatrosu'nda pozisyon almak için Pensilvanya’ya gitmeleri gerekiyordu. Hatta genel sekreterin seçimi bile CIA tarafından yapılmıştı" şeklinde konuştu.

Birecik'in açıklamalarını Sabah Gazetesi'nden Yüksel Aytuğ köşesine taşıdı. Aytuğ'un yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sabah'ın YouTube kanalı bana göre yılın röportajını yaptı. Devlet Tiyatroları'nın eski Genel Müdürü Nejat Birecik'in anlattıkları, memleketin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Birecik'in her cümlesi ayrı bir manşetti:

"Dönemin Kültür Bakanı CHP'li Fikri Sağlar, Erdoğan'a hakaret ediyordu."
"Kızının terfisini yapmadım diye görevimden ayrılmak zorunda kaldım."
"Devlet Tiyatrosu'nda görev almak için Pensilvanya'ya ziyarete gidiyorlardı."
"Devlet Tiyatrosu genel sekreterini CIA belirledi."
"Ayağı kokan Müslüman diyenleri yönetmek istemediğim için görevimden ayrıldım."

Aman ki ne aman... Meğer hangi mayınların üzerinde cirit atıyormuşuz da haberimiz yokmuş. Atatürk'ün "Bir milletin can damarıdır" dediği "sanatın" içine nüfuz edip, nasıl da Truva atı olmuşlar. 15 Temmuz direnişi ile meğer nasıl bir kıyametin eşiğinden dönmüşüz..."

İstanbul'da ekmeğe zam mı geliyor? Fiyat şok ettiİstanbul'da ekmeğe zam mı geliyor? Fiyat şok ettiEkonomi
Devlet Tiyatroları iddia cia
Günün Manşetleri
DEM Partili belediye işçilere kıydı
İsrail gece Şam’ı vurdu!
İsrail hükümetinden saldırılarla ilgili yeni karar
Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama
"Filistin ve Lübnan'a sahip çıkmak insanlığa sahip çıkmak demektir"
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı mı başlatıyor?
Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
Çok Okunanlar
Kayserispor'da Burak Yılmaz istifa etti Kayserispor'da Burak Yılmaz istifa etti
İsrail hükümetinden saldırılarla ilgili yeni karar İsrail hükümetinden saldırılarla ilgili yeni karar
Tahran, İsrail'e nasıl yanıt verecek? Tahran, İsrail'e nasıl yanıt verecek?
Soner Polat mezarı başında anıldı Soner Polat mezarı başında anıldı
Bu kahvehanede Galatasaray'ı eleştirmek ve Fenerbahçe forması "yasak" Bu kahvehanede Galatasaray'ı eleştirmek ve Fenerbahçe forması "yasak"