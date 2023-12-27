Dostoyevski'nin En Sevdiği 5 Kitap! Siz Okudunuz Mu?

Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler, Budala, Yeraltından Notlar gibi edebiyatın en iddialı yapıtlarının yazarı Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, 19. yüzyıl klasiklerinin belki de en sevilen kalemidir.

Rusya Beyond, dünya edebiyatına şaheserler kazandıran Rus yazarın yanından ayırmadığı 5 kitabını sıraladı.

Peki Dostoyevski'nin en sevdiği 5 kitap neydi?

1. Maça Kızı, Aleksandr Puşkin. Pek çok Rusun olduğu gibi Dostoyevski'nin de en sevdiği şair Puşkin'di. Ancak Dostoyevski, şairin şiirlerinin yanı sıra düzyazı hikayelerinin de hayranıydı. En başta da 1834 tarihli mistik öykü Maça Kızı'nın.



2. Don Kişot, Cervantes. Rusya'da hem yazarların, hem de edebiyat eleştirmenlerinin Miguel de Cervantes'in başyapıtına büyük bir ilgisi vardır. Dostoyevski de istisna değil. Yazarın Don Kişot'u defalarca okuduğu ve sık sık bir ilham kaynağı olarak bu romana başvurduğu iyi biliniyor.



3. L'Uscoque, George Sand. Türkçe çevirisi bulunmayan bu George Sand klasiği de Dostoyevski'nin en sevdiği yapıtlardan bir tanesi.



4. Sefiller, Victor Hugo. Dostoyevski 1862'de yayınlanan ve anında Avrupa kıtasında ve Rusya'da büyük popülariteye kavuşan bu kitap için "Suç ve Ceza'dan daha yukarıda" ifadesini kullanmıştır.



5. Kandid, Voltaire. Aydınlanma Çağı'nın sembol kitabı Kandid, ya da İyimserlik büyük Rus yazarın okumayı en sevdiği yapıtlar arasında.