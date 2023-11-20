Düzce'de İskender Portresinden Sonra Aslanlı Mozaik Bulundu

Türkiye’de 12 ay aralıksız devam eden sayılı kazılar arasında yer alan Konuralp’te yürütülen araştırmalarda Dionysos Kült Mekanı’nı yansıtan yapı ortaya çıkarıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün özel önem atfettiği ve yakından takip ettiği Konuralp Antik Kenti kazıları heyecanlandıran gelişmelere sahne olmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz Eylül ayında çok iyi korunmuş bir Büyük İskender portresinin bulunduğu Konuralp Antik Tiyatro kazılarında yeni bir gelişme daha yaşandı. Konuralp Müze Müdürlüğü’nün kazı başkanlığını yürüttüğü çalışmalarda tiyatro aksının tam ortasına gelen üst kısımda bir oda bulundu. Mozikler ile süslü olduğu belirlenen yeni keşif hakkında yapılan yazılı açıklamada çok iyi korunmuş ve dönemini yansıtan bir yapı olduğu belirtildi.

Dionysos Kült Mekanı Olduğu Belirlendi

Konuralp Müze Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada kazılar ve bulunan yeni odanın özellikleri şöyle aktarıldı:

- Prusias ad Hypium Antik Tiyatrosunun portiko bölümünün bulunduğu üst tarafta tiyatro aksının tam ortasına denk gelecek şekilde mozaikli bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Bu oda yapısının iç duvarları kalın bir harç tabakası üzerine mermer plakalar ile kaplı olduğu ve odanın kuzey güney yönünde dikdörtgen planlı olduğu belirlenmiştir. Odanın kuzeyinde, iç tarafa doğru bi platform temeli gözlenmektedir. Tüm odanın ince işçilik ile yapılmış beyaz, mavi, sarı, yeşil ve kahverengi tesseralardan oluşan bir mozaik taban ile kaplı olduğu görülmüştür. Geometrik desenler ile bezeli mozaiğin kenarları daha büyük ve renkli tesseralardan oluşan bir çerçeve şeklinde yapılmıştır. Mozaiğin ortasında ise daha küçük tesseralar ile yapılan dörtgen çerçevenin iç tarafında bir sahne betimlenmiştir. Bu sahnede ortada duran çam ağacının iki yanında ağaca bakar şekilde duran 2 tane aslan ile yine ağacın dallarına (sağ tarafta) davul – tympanum - (sol tarafta) pan flütü asılı olarak betimlenmiştir. Burada alanda bulunan davul ve flüt betimlemeleri ile oda içerisinden çıkan eserler bize buranın Dionysos Kült Mekanı olduğunu göstermiştir.

“Bu Eserleri Gördükçe Ne Kadar Doğru Bir İş Yaptığımızı Anlıyoruz”

Konuralp kazılarına verdikleri önemin ne kadar doğru olduğuna dikkat çeken Başkan Özlü, yeni eserin bulunması haberini alması üzerine Antik Tiyatro’ya giderek çalışmaları bizzat izledi. Arkeologlardan bilgi alan Başkan Özlü şunları kaydetti: