Efruze, Yeşilçam Şarkıları İle 4 Aralık’ta CSO Ada Ankara Zıraat Bankası Ana Salon’da!

 Efruze, konservatuvardan Devlet Operası’na, oynadığı tüm müzikal ve operaların renk, ses ve teknik zenginliklerini, Türk Sanat Müziği alanındaki en iyi üstatlarla çalışarak bir araya getirdiği “Assolist” ve “Assolist II Meşk-i Müren” albümleriyle dinleyiciye sunmuştu. 

Yayınlanma: Güncellenme:

 Efruze, Yeşilçam Şarkılarından oluşan repertuvarı günler öncesi biletleri tükenen konserini tekrar etmek için bir kez daha 4 Aralık’ta CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da dinleyici ile buluşacak.

 Müzik hayatına piyano çalarak başlayan Efruze, Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümü Piyano ve Viyola bölümünde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Bölümü’ne girerek yüksek dereceyle mezun oldu.

 Konservatuar öğrencisiyken çeşitli operetlerde yer alan sanatçı, mezun olduktan sonra Köln Konservatuvarı’nda Alman repertuvarı üzerine çalışmalar yapmış, aynı yıl İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin solistlik sınavını kazanarak operada çalışmaya devam etmiştir. Deli Dolu Opereti’nde Marlene, Aşk-ı Memnu Operası’nda Bihter, Kuva-i Milliye Operası’nda Nilüfer rollerini oynayan sanatçı aynı zamanda oyuncu olarak sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır.

 Efruze, Türk Sanat Müziğini yeni nesile sevdirmek amacıyla, Yeşilçam Sineması’na esin kaynağı olan hepimizin ezbere bildiği şarkıları “Assolist” albümünde, Sanat Güneşi Zeki Müren’in yazdığı ve onun sesinden sevdiğimiz şarkıları ise ikinci albümü “Assolist II Meşki Müren” albümü ile dinleyicisiyle buluşturdu.

İlk iki albümü “Assolist” ve “Assolist II Meşki Müren” ile tüm dünyadan gelen albümlerin jüri oylaması ile değerlendirildiği “World Music Chart Europe (WMCE)” Top 40 listesinde ilk 20’de yer aldı.

4 ARALIK 2025- 20.00 – CSO ADA ANKARA ZIRAAT BANKASI ANA SALON

