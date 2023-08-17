Elazığ'da bir vatandaş bahçesinde tesadüfen buldu! Bizans ya da Roma dönemine ait olduğu düşünülüyor

Hummalı bu kazı çalışmaları bir tesadüfün eseri. Elazığ'da bir vatandaş bahçesine fidan dikerken tarihi mozaikler buldu. Kalıntıların Bizans ya da Roma dönemine ait olabileceği tahmin ediliyor.

Merkeze bağlı Salkaya köyünde bahçesine vişne fidanı dikmek için çukur açan Mehmet Emin Sualp, toprağın altında sert bir zemin olduğunu fark etti.

Eliyle yüzeyi temizleyen Sualp, zeminin renkli ve desenli bir yapıya sahip olduğunu görünce, bunun tarihi bir kalıntı olabileceğini düşünerek incelenmesi için Elazığ Müze Müdürlüğü ile jandarmaya bilgi verdi.

Bölge Elazığ Müze Müdürlüğünce koruma altına alındı. Eserlerin gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması başlatıldı.