En genç seçmene sahip ülkeler

Ülkemizde seçim yaşı tartışılırken kimilerimiz yaşından olgun konuşuyor, kimilerimiz için ise belli yaştan sonra oy kullanmanın sağlıklı olup olmadığını tartışıyoruz. İşte en genç seçmene sahip ülkeler...

En genç seçmene sahip ülkeler
Son Güncelleme:

  • OY KULLANMA YAŞI 16 OLAN ÜLKELER

Nikaragua
İskoçya
Man Adası
Guernsey
Etiyopya
Ekvador
Küba
Brezilya
Avusturya

  • OY KULLANMA YAŞI 17 OLAN ÜLKELER 

Sudan
Güney Sudan
Kuzey Kore
Endonezya
Yunanistan
Avrupa Birliği
Doğu Timor

  • OY KULLANMA YAŞI 18 OLAN ÜLKELER 

Türkiye
Afganistan
Çin
Avustralya
Bahamalar
Belçika
Botswana
Kanada
Komorlar
Danimarka
Mısır
Finlandiya
Fransa
Gürcistan
Almanya
Guatemala
İsrail de dahil olmak üzere bu kategoride yüzlerce ülke bulunmaktadır. Detaylı listeyi aşağıdaki tablodan görmeniz mümkündür.

  • OY KULLANMA YAŞI 19 OLAN ÜLKELER

Güney Kore, vatandaşların yasal oylama yaşının 19 yıl olduğu tek ülke.

Kaynak: blogarti.com

# dünya # seçmen # oy verme işlemi # YAŞ
Rusya uzayda ilk filmi çekti “Konuşan Yazılar” sergisi sanatseverleri bekliyor İstanbul'un göbeğinde tarihi keşif Mimar Sinan'dan "deprem matematiği"
Çok Okunanlar
1 Gezegen sisteminin dünya boyutundaki ikinci dünyası keşfedildi
2 Mayıs ayı halka arz takvimi
3 TCG Anadolu İzmir'de: İşte ziyaret saatleri!
4 Çalışmayan annelere tam 3.700 TL destek ödemesi!
5 "Ödemeler hesaplara yatırıldı"