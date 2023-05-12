En genç seçmene sahip ülkeler
Ülkemizde seçim yaşı tartışılırken kimilerimiz yaşından olgun konuşuyor, kimilerimiz için ise belli yaştan sonra oy kullanmanın sağlıklı olup olmadığını tartışıyoruz. İşte en genç seçmene sahip ülkeler...
-
OY KULLANMA YAŞI 16 OLAN ÜLKELER
Nikaragua
İskoçya
Man Adası
Guernsey
Etiyopya
Ekvador
Küba
Brezilya
Avusturya
-
OY KULLANMA YAŞI 17 OLAN ÜLKELER
Sudan
Güney Sudan
Kuzey Kore
Endonezya
Yunanistan
Avrupa Birliği
Doğu Timor
-
OY KULLANMA YAŞI 18 OLAN ÜLKELER
Türkiye
Afganistan
Çin
Avustralya
Bahamalar
Belçika
Botswana
Kanada
Komorlar
Danimarka
Mısır
Finlandiya
Fransa
Gürcistan
Almanya
Guatemala
İsrail de dahil olmak üzere bu kategoride yüzlerce ülke bulunmaktadır. Detaylı listeyi aşağıdaki tablodan görmeniz mümkündür.
-
OY KULLANMA YAŞI 19 OLAN ÜLKELER
Güney Kore, vatandaşların yasal oylama yaşının 19 yıl olduğu tek ülke.
Kaynak: blogarti.com
# dünya # seçmen # oy verme işlemi # YAŞRusya uzayda ilk filmi çekti “Konuşan Yazılar” sergisi sanatseverleri bekliyor İstanbul'un göbeğinde tarihi keşif Mimar Sinan'dan "deprem matematiği"