En genç seçmene sahip ülkeler

OY KULLANMA YAŞI 16 OLAN ÜLKELER

Nikaragua

İskoçya

Man Adası

Guernsey

Etiyopya

Ekvador

Küba

Brezilya

Avusturya

OY KULLANMA YAŞI 17 OLAN ÜLKELER

Sudan

Güney Sudan

Kuzey Kore

Endonezya

Yunanistan

Avrupa Birliği

Doğu Timor

OY KULLANMA YAŞI 18 OLAN ÜLKELER

Türkiye

Afganistan

Çin

Avustralya

Bahamalar

Belçika

Botswana

Kanada

Komorlar

Danimarka

Mısır

Finlandiya

Fransa

Gürcistan

Almanya

Guatemala

İsrail de dahil olmak üzere bu kategoride yüzlerce ülke bulunmaktadır. Detaylı listeyi aşağıdaki tablodan görmeniz mümkündür.

OY KULLANMA YAŞI 19 OLAN ÜLKELER

Güney Kore, vatandaşların yasal oylama yaşının 19 yıl olduğu tek ülke.

Kaynak: blogarti.com