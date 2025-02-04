Halis Efe Saral’ın "Toska" Sergisi Cermodern’de!

Sanatta 15’inci yılını kutlayan CerModern, çağdaş sanatın güçlü anlatılarından birini genç sanatçı Halis Efe Saral’ın "Toska" sergisiyle izleyicilere sunuyor. Saral, insan ruhunun derin çalkantılarını, yalnızlık ve kimlik arayışlarını, zamanın silinmez izlerini sanatsal bir dilde ifade ediyor.

İzleyiciyi yüzeyin ötesine bakmaya davet eden "Toska", 7 Şubat’ta saat 18.30’da CerModern’de kapılarını açıyor. Sergide her figür, belirsizlikle şekillenen bir dünyada insanın kendini tanıma, geçmişle hesaplaşma ve geleceğe dair duyduğu kaygılarla yüzleşme sürecini yansıtıyor. Saral’ın eserlerinde figürler, yalnızca biçimsel öğeler değil; aynı zamanda insan varoluşunun derinliklerine uzanan bir keşif yolculuğunun parçaları…

Sanatçının fırçasında kaybolan zaman, unutulmuş anılar ve bireyin toplumsal yapıyla kurduğu çelişkili ilişkiler, güçlü bir görsel dile dönüşüyor. Figürler, yalnızlığın bireysel değil, insanın ortak kaderi olduğunu hatırlatıyor. Burada zaman, sadece akan bir olgu değil; geçmişle hesaplaşan, anılardan şekillenen ve geleceğe uzanan bir varoluş alanı. "Toska", insanın kendi içinde sıkışıp kalmış sorularıyla yüzleştiği bir alan yaratıyor. Sergi, izleyiciyi yalnızca bir sanat eserine bakmaya değil, o eserin içinde kendi iç dünyasını keşfetmeye teşvik ediyor.

Figürler, bireysel benlikten sıyrılıp, ortak bir insanlık hikâyesine dönüşüyor. Sanatçı, herkesin kendi gözüyle yeni bir dünya yaratma çabasının sonucu olarak içsel özgürlüğü ve sınırsız dışavurumu esas alıyor.

Estetik bir deneyimin ötesinde, psikolojik ve felsefi katmanlarla zenginleşen "Toska", Saral’ın sanatsal pratiğinde insan ruhunun en kırılgan ve en güçlü yanlarını keşfetme çabasının bir yansıması. Bu sergi, izleyiciyi bir görüntü inşa etmekten çok, bir ruh hali yaratmaya davet ediyor. İzleyici, eserlere bakmakla kalmıyor, onların içinde kayboluyor; belki de ilk kez, kendine dışarıdan bakma fırsatı yakalıyor.

Sergi, 23 Şubat tarihine kadar pazartesi hariç haftanın her günü görülebilecek.

HALİS EFE SARAL

1996 yılında Bursa’da doğan Halis Efe Saral, Çanakkale Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Sanatında çağdaş yaklaşımları benimseyen Saral, insan psikolojisi ve varoluşsal temaları merkeze alarak eserlerinde güçlü anlatılar kuruyor. "Toska" serisiyle, izleyiciyi derin bir felsefi ve duygusal yolculuğa çıkarıyor.

CERMODERN

Türkiye’nin kültür ve sanat hayatını zenginleştiren, 2010 yılında kapılarını açtığı günden bu yana gelişimine de önemli katkılar sunan CerModern, gururla 15. yılını kutluyor.

15 yıldır sahip olduğu birikimle ulusal ve uluslar arası sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturmanın ötesinde gerçekleştirdiği kültür ve sanatın tüm disiplinlerini kapsayan etkinlikleriyle sanat dünyasındaki liderliğini de sürdürüyor.

Konserler, sergiler, film gösterimleri, festivaller yanında seminer, söyleşi, atölye çalışmaları ile 7’den 70’e özel etkinliklerin ilk adresi olan CerModern, Reo-Tek işbirliğiyle hayata geçirdiği Flow Dijital Sahne’de ışık, ses, renk ve görsel anlatımlarla yüksek teknolojiyi birleştirerek ziyaretçilerine sıra dışı bir sanat deneyimi sunuyor.

Tüm edebi türlerin örneklerini bünyesinde barındıran CerEdebiyat, meraklılarıyla birlikte yazarlara, eserlere ve edebiyatın her alanına ışık tutarken, Türkiye’deki ve dünyadaki güncel edebiyat tartışmalarını sanatseverlerine sunuyor. CerEdebiyat’ta atölye programlarının yanı sıra okur-yazar buluşmaları da gerçekleştirilirken, CerModern Kütüphane ise zengin sanatsal ve edebi hazinesini misafirleri ile paylaşıyor.

“Çocuklar için Sanat” mottosuyla yola çıkan CerÇocuk atölyelerinde çocukların eşsiz hayal dünyası sanatla desteklenirken, bilişsel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine de katkı sağlayacak farklı çalışmalar sürdürülüyor.

Sanatın her alanına dokunan ve yenilikçi çalışmalarıyla da ön planda olan CerModern, konferans ve çok amaçlı salonu, geniş fuaye alanı ve konforlu terasıyla da ürün lansmanlarına, gala ve toplantılara da ev sahipliği yapıyor. Modern mimarisi, ulaşılabilir lokasyonu, zengin menüsü ve şık dizaynıyla Başkentlilerin sosyal hayatında güçlü bir alternatif olan CafeModern ise haftanın her günü konuklarını ağırlamayı sürdürüyor. Caz esintileri ile süslenen gastrokültürel mutfak kitaplığı etkinlikleri de farklı mutfak kültürleri ile misafirlerini buluşturuyor. CerModern bünyesinde 120 metrekare alanda hizmet veren CERSHOP ise Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden özel tasarım ürünleri misafirleriyle buluşturuyor.

Daha fazla bilgi için:

Anafartalar, Altınsoy Caddesi No:3, Sıhhıye, Altındağ, Ankara

cermodern.com