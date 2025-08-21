Harbiye Açık Hava Konserleri Yaz sonu ile sona doğru

Yaz konser maratonu sona ererken, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzik şöleni hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin en önemli müzik ve eğlence markalarından Jolly Joker’in, Paribu ana sponsorluğunda düzenlediği “Paribu Sunar: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri”, Eylül ve Ekim aylarında birbirinden değerli sanatçıları müzikseverlerle buluşturacak.

EYLÜL VE EKİM’DE 6 KONSER

Sonbahara uzanan konser serisinde 6 özel gece müzik tutkunlarını bekliyor:

19 Eylül – Levent Yüksel

20 Eylül – Yıldız Tilbe



21 Eylül – Gökhan Türkmen

6 Ekim – Yıldız Tilbe



7 Ekim – Hakan Altun

8 Ekim – Yaşar

YAZ BOYUNCA YILDIZ YAĞMURU

Konser serisi kapsamında bugüne kadar Harbiye’de; Berkay, Simge, Emre Aydın, Levent Yüksel, Derya Bedavacı ve Sıla sahne aldı. Ayrıca dünya çapında büyük hayran kitlesine sahip, Grammy adayı ABD çıkışlı grup Khruangbin, soul, rock ve psikedelik ezgileriyle Harbiye’de unutulmaz bir konsere imza attı.