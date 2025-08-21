Harbiye Açık Hava Konserleri Yaz sonu ile sona doğru

“Paribu Sunar: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri” Sonbaharda da Sürpriz İsimlerle Sahneye devam ediyor.

Harbiye Açık Hava Konserleri Yaz sonu ile sona doğru
Yayınlanma:

Yaz konser maratonu sona ererken, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzik şöleni hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin en önemli müzik ve eğlence markalarından Jolly Joker’in, Paribu ana sponsorluğunda düzenlediği “Paribu Sunar: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri”, Eylül ve Ekim aylarında birbirinden değerli sanatçıları müzikseverlerle buluşturacak.

EYLÜL VE EKİM’DE 6 KONSER

Sonbahara uzanan konser serisinde 6 özel gece müzik tutkunlarını bekliyor:
19 Eylül – Levent Yüksel
20 Eylül – Yıldız Tilbe

Harbiye Açık Hava Konserleri Yaz sonu ile sona doğru - Resim : 1
21 Eylül – Gökhan Türkmen
6 Ekim – Yıldız Tilbe

Harbiye Açık Hava Konserleri Yaz sonu ile sona doğru - Resim : 2
7 Ekim – Hakan Altun
8 Ekim – Yaşar

YAZ BOYUNCA YILDIZ YAĞMURU

Konser serisi kapsamında bugüne kadar Harbiye’de; Berkay, Simge, Emre Aydın, Levent Yüksel, Derya Bedavacı ve Sıla sahne aldı. Ayrıca dünya çapında büyük hayran kitlesine sahip, Grammy adayı ABD çıkışlı grup Khruangbin, soul, rock ve psikedelik ezgileriyle Harbiye’de unutulmaz bir konsere imza attı.

Günün Manşetleri
Zelenski, Putin ile Türkiye’de görülebileceğini açıkladı
55 şüpheli yakalandı, 23’ü tutuklandı
25 ili sağanak yağış vuracak
Manavgat Belediyesi soruşturmasında son durum!
Uludağ’daki otel yangını göz göre göre gelmiş!
“Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”
Gökhan Böcek adliyeye sevk edildi
Tutuklu sosyal medya yöneticisinin gizli telefon notları yayınlandı
Bakan Güler’den Şırnak’ta tarihi mesaj
Gazze’de yardım dağıtımına saldırı
Çok Okunanlar
25 ili sağanak yağış vuracak 25 ili sağanak yağış vuracak
Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları
Tokat'ta deprem! Tokat'ta deprem!
21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL? 21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL?
Manavgat Belediyesi soruşturmasında son durum! Manavgat Belediyesi soruşturmasında son durum!