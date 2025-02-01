Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması Başvuruları Başladı

Yarışmaya, Samsun sınırları içerisindeki okullarda ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler başvurabilecek.

GENÇ KALEMLERE ÖZEL ÖDÜLLER

Öğrencilerin, başvuru şartnamesine uygun olarak kaleme aldıkları eserlerini ve başvuru evraklarını 26 Şubat 2025 Çarşamba gününe kadar yarisma.atakum.bel.tr adresine göndermesi gerekiyor. Yarışma sonuçları, jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından 20 Mart 2025 Perşembe günü açıklanacak. Dereceye giren öğrencilere ve danışman öğretmenlere, düzenlenecek törenle çeşitli ödüller verilecek. Ortaokul kategorisinde birincilik ödülü 4 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL, üçüncülük ödülü 2 bin TL, mansiyon ödülü bin 500 TL olarak lise kategorisinde birincilik ödülü 6 bin TL, ikincilik ödülü 4 bin TL, üçüncülük ödülü 3 bin TL, mansiyon ödülü 2 bin TL olarak açıklandı. Dereceye giren öğrencilerin danışman öğretmenlerine de İsmail Hakkı Tonguç Özel Ödülü takdim edilecek. Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması’na katılım şartnamesi sayfanın altında bulunmaktadır

“BÜYÜK ONUR DUYARIZ”

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, yarışmanın edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandıracağını belirterek “Türk eğitim sistemine ve kültürel yaşamına, değerli katkılar sağlayan Eski Milli Eğitim Bakanımız Hasan Ali Yücel’in mirasına ve adına yakışır bir organizasyon olmasını temenni ediyoruz. Yarışmamız, edebiyata ilgi duyan gençlere yeteneklerini ifade etme ve edebiyat dünyasına adım atma fırsatı sunacak. Hayatını eğitime adayan ve eğitimde fırsat eşitliği için büyük mücadele veren Köy Enstitülerinin Kurucusu Hasan Ali Yücel’i genç kuşaklara tanıtacak özel bir organizasyon olacağına inanıyoruz. Geleneksel hale getirmek amacıyla bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması’nda, edebiyata ilgi duyan genç yeteneklerimizi ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyarız ” ifadelerini kullandı.