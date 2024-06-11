İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Bu Hafta (11 Haziran – 14 Haziran 2024)

Frankenstein (32 Kısım Tekmili Birden) Mecidiyeköy Büyük Sahne’de

Frankenstein (32 Kısım Tekmili Birden) Mecidiyeköy Büyük Sahne'de seyirci ile buluşuyor. Sebastian Seidel'in yazdığı, Yücel Erten'in çevirdiği, Mine Tüfekçioğlu'nun yönettiği bu klasik oyunda karakterlere Salih Bayraktar ve Levent Aras hayat veriyor.

Dekor ve kostüm tasarımını Şirin Dağtekin Yenen'in, ışık tasarımını Akın Yılmaz'ın, müziklerini Ozan Demir'in, hareket düzenini Ali Ertekin ve yönetmen yardımcılıklarını Doruk Ordu ile Bilal Ercan'ın yaptığı bu klasik bir korku hikayesi, korkunç bir komedi ile bu hafta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de izlenebilir.

Acâibü’l Temâşa Üsküdar Tekel Sahnesi'nde

Oğuz Utku Güneş’in yazıp yönettiği Acâibü’l Temâşa oyunu 15 Mayıs’taki Üsküdar Tekel Sahnesi'ndeki prömiyerinin ardınan yine aynı sahnede temsillerine devam ediyor. Acâibü’l Temâşa’da, Dekor Tasarımı Aytuğ Dereli'ye Kostüm Tasarımı Dilek Kaplan'a, Işık Tasarımı Ayşe Ayter'e, Müzik ve Koreografi Vehbi Can Uyaroğlu'na, Kukla Tasarım Cansu Akdeniz'e, Kaligrafi Mehmet Kemal Şahinboy'a ,Video Tasarım Murat Soner'e, oyunun Yönetmen Yardımcılıkları Zuhal Acar, Ferhat Işıktaş, Tunca Soysal ile Emre Çebi'ye ve oyunun Asistanlıkları Arzu Daştan Mutlu ve Gökhan Efe Şenyapar'a ait.

Oyuncu kadrosunda ise Özge Arslan, Melina Özprodomos, Abdurrahman Merallı, Bucan Ekin Şimşek, Emre Çebi, Abdulselam Toğ ve Koray Atak’ın yer aldığı oyun bu hafta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde izleyebilirsiniz.

Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye” Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde

Sait Faik Abasıyanık’ın gizemli dünyasının dehlizlerine girerek onun gözünden İstanbul’u anlamaya, hayatı koklamaya, İstanbul’a yeni bir pencere açmaya ve bu pencereden martılara seslenmeye, dalgalarla fısıldaşmaya, rüzgârı dinlemeye; sevgiyi, aşkı, insanı, sanatı, edebiyatı duyumsamaya hazır mısınız.

Ozan Uçar'ın yönettiği ve Taner Turan’ın oynadığı Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye” bu hafta Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde izlenebilir.