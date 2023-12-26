İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Bu Hafta (26- 30 Aralık 2023)

Yüzünde Yüzler Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda

İlk gösterimini 31 Ekim’de Cumhuriyet’imizin 100. yılı kapsamında yapan “Yüzünde Yüzler” bir kez daha Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda seyirci ile buluşuyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, bir ulusun milli mücadele, TBMM’nin kuruluşu, vatanın kurtuluşu ve nihayet Cumhuriyetin ilan edilmesiyle taçlanan yüz yıllık tarihsel kesitini görsel ve işitsel bir şölene dönüştürecek “Yüzünde Yüzler” 29 Aralık’ta Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda bir kez daha sahnede olacak.

Parmak Mecidiyeköy Büyük Sahne’de

Kosovalı yazar Doruntina Başa tarafından 2011 yılında yazılan ve Bilge Emin’in çevirip yönettiği “Batı Balkan Oyun Yazma Yarışması”nda “En İyi Çağdaş Oyun” dalında birincilik kazanan aynı zamanda 2013 yılında, Saraybosna’da düzenlenen Uluslararası MESS Tiyatro Festivali’nde “En İyi Balkan Oyunu” ödülünü alan Parmak oyunu bu hafta Mecidiyeköy Büyük Sahnede seyirci ile buluşuyor.

Oyunun dekor tasarımını Behlüldane Tor, kostüm tasarımını Nalan Alaylı, ışık tasarımı Önder Ay, dramaturgisini Günay Ertekin, oyun müüziklerini Çağrı Beklen, hareket düzenini Ayşegül Erkutay yaparken oyunun asistanı ise Ekin Deniz Görk. Kosova’daki savaşta kaybolmuş insanları işleyen ve bunu kadınların perspektifinden anlatan oyun bu sezon İstanbul Devlet Tiyatrosu Sahnelerinde temsil edilmeye devam edecek.

Bir Picasso Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de

Oyunda Nazi işgali altındaki Fransa’da yaşayan ressam Pablo Picasso ile dönemin Almanya kültür bakanlığı sorumlusu olan Bayan Fischer arasında geçen sorgulamalar-çatışmalar-hesaplaşmaların anlatılıyor.

Bir Picasso adlı oyun bu hafta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de olacak.

Josef Bieder’in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı) Üsküdar Tekel Sahnesi’nde

Josef Bieder’in Yıldızının Parladığı An‘ı Eberhard Streul’un yazdı, Yücel Erten’in çevirdi, Ali İpin’in yönetiyor.

Murat Karasu ile Özge Özdemir’in oyuncu olarak yer aldığı Josef Bieder’in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı) bu hafta Üsküdar Tekel Sahnesi’nde izlenebilir.

Yalnızlık İntiharı Üsküdar Stüdyo Sahne’de

Neda Nejdana’nın yazdığı, Senem Ceher’in çevirdiği, ve Gamze Şendil Yapar’ın da yönettiği Yalnızlık İntiharı oyunu bu hafta Üsküdar Stüdyo Sahnede seyirci ile buluşuyor. Çağdaş Ukrayna tiyatrosunun önde gelen kadın yazarlarından Neda Nejdana’nın eğlenceli bir dille kaleme aldığı karakomedi türündeki oyun, yazıldığı günden itibaren birçok tiyatronun dikkatini çekmiş, Bulgarca, Gürcüce, Makedonca İngilizce, Lehçe ve Türkçeye çevrilmiş, Ukrayna, Fransa, Polonya, Avusturya’da sahnelenmiştir.

10 Mart’ta prömiyerini gerçekleştiren oyunun dekor tasarımını Aytuğ Dereli, kostüm tasarımını Dilek Kaplan, ışık tasarımı Yakup Çartık, müziklerini Yaseminsu Şendil üstlenirken, oyunun asistanı ise Damla Polat. Karakterlere Erşan Utku Ölmez, Zeynep Alper Aksoy, Handan Ölçener ile Oğuz Kaan Kahraman’ın hayat verdiği dış ses olarak da yine Damla Polat’ın yer aldığı bu eğlenceli oyun bu hafta Üsküdar Stüdyo Sahnede izlenebilir.

Çağrılmadan Gelen Garibaldi Sahne’de

Maurice Maeterlinck’in yazdığı ve bir masanın etrafında yarı karanlıkta oturan bir ailenin akşam dokuzdan gece yarısına kadar geçen sürede yaşadıklarını gözler önüne seren oyunu Lale Ertiş Gençtürk yönetiyor.

Maeterlinck’in tekinsiz ve gotik oyununda tüm seyircilerin gerçekle kurdukları bağları sorgulamaları ve aynı zamanda oyun boyunca sezgisel yeni bir deneyim yaşamaları arzulanıyor. Bu keyifli oyunu bu hafta Garibaldi Sahnesinde izleyebilirsiniz.