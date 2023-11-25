İstanbul Senfoni Orkestrası AKM'de Sanatseverlerle Buluştu

Türkiye’nin kültür-sanat yaşamına katkı sunma amacıyla 18 yıldır yapılan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri yeni sezon açılışını yaptı. 24 Kasım Cuma günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde yapılan konser, sanat ve medya dünyasından çok sayıda kişiyi bir araya getirdi. Avusturyalı şef ve klarnet sanatçısı Andreas Ottensamer yönetiminde, senfoni eserleri seslendirildi. Ottensamer, ana eserlerin icrasından ardından alkışlardan sonra tekrar sahneye çıkarak Mozart’ın Türk Marşı eserini icra etti. 2 Kısımdan oluşan konser 2 saat boyunca sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. İstanbul Senfoni Orkestrası 1 Aralık cuma günü AKM'de yeniden sahne alacak.