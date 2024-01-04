İşte 2023'te En Çok Satan 20 Kitap! Liste Şaşırttı...
Kitap okumayı sevenler bu haber tam da sizin için! Onedio.com 2023 yılında internet portalları dahil en çok satan 50 kitabı derledi. Peki 2023 yılında en çok satan kitaplar hangileri?
Kimimiz metroda işe giderken kimimiz ise bir kütüphanede kahvemizi yudumlarken okuduğumuz kitapların dünyasına dalarız. Belki bir aşk romanında belki de bilimin uçsuz bucaksız sarmalında kayboluruz.
Edebiyattan sanata, bilimden kişisel gelişime kadar pek alanda sayısız kitap bulunuyor. Peki sizce 2023 yılında bunlardan en çok hangileri sattı?
Onedio.com'ta şaşırtan bir liste yayımlandı. 2023 yılında en çok satan kitaplar arasında kişisel gelişim alanı yine istikrarını korudu.
İşte 2023 yılında en çok satan o 20 kitap...
1. Yarın Yok - Ayşe Kulin
2. Bunu Sen Oku - İclal Aydın
3. Benim Adım Kırmızı - Orhan Pamuk
4. Kendi Işığına Yürü - Kemal Sayar
5. Maça Kızı 8 - Dilara Pamuk
6. Afili Hafiye - Murat Menteş
7. Çarpık Yalanlar - Ana Huang
8. Bilimin Ucunda - Ömer Kamacı
9. Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları – Ateş – Buket Uzuner
10. Huzursuzluğun Kitabı - Fernando Pessoa
11. Tanıdık Şeytan - Dr. Gwen Adshead ve Eıleen Horne
12. Cumhuriyet'in Doğuşu: Kurtuluş ve Kuruluş Yılları - İlber Ortaylı
13. Vazgeçilmez Olmanın Sırrı - Esra Ezmeci
14. Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig
15. Atomik Alışkanlıklar - James Clear
16. Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı - Büşra Sanay
17. Hayır Diyebilme Sanatı - Müthiş Psikoloji
18. Var Mısın? - Doğan Cüceloğlu
19. Beni Neden Sevmedin Anne - Esra Ezmeci
20. Mücellâ - Nazan Bekiroğlu