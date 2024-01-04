İşte 2023'te En Çok Satan 20 Kitap! Liste Şaşırttı...

Kimimiz metroda işe giderken kimimiz ise bir kütüphanede kahvemizi yudumlarken okuduğumuz kitapların dünyasına dalarız. Belki bir aşk romanında belki de bilimin uçsuz bucaksız sarmalında kayboluruz.

Edebiyattan sanata, bilimden kişisel gelişime kadar pek alanda sayısız kitap bulunuyor. Peki sizce 2023 yılında bunlardan en çok hangileri sattı?

Onedio.com'ta şaşırtan bir liste yayımlandı. 2023 yılında en çok satan kitaplar arasında kişisel gelişim alanı yine istikrarını korudu.

İşte 2023 yılında en çok satan o 20 kitap...

1. Yarın Yok - Ayşe Kulin

2. Bunu Sen Oku - İclal Aydın

3. Benim Adım Kırmızı - Orhan Pamuk

4. Kendi Işığına Yürü - Kemal Sayar

5. Maça Kızı 8 - Dilara Pamuk

6. Afili Hafiye - Murat Menteş

7. Çarpık Yalanlar - Ana Huang

8. Bilimin Ucunda - Ömer Kamacı

9. Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları – Ateş – Buket Uzuner

10. Huzursuzluğun Kitabı - Fernando Pessoa

11. Tanıdık Şeytan - Dr. Gwen Adshead ve Eıleen Horne

12. Cumhuriyet'in Doğuşu: Kurtuluş ve Kuruluş Yılları - İlber Ortaylı

13. Vazgeçilmez Olmanın Sırrı - Esra Ezmeci

14. Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

15. Atomik Alışkanlıklar - James Clear

16. Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı - Büşra Sanay

17. Hayır Diyebilme Sanatı - Müthiş Psikoloji

18. Var Mısın? - Doğan Cüceloğlu

19. Beni Neden Sevmedin Anne - Esra Ezmeci

20. Mücellâ - Nazan Bekiroğlu