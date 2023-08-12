İşte Celal Şengör'ün "mutlaka okuyun' dediği kitaplar

Televizyon programlarına ve röportajlara katıldığı sıklıkla görülen Prof. Dr. Celal Şengör'ün gençlere yönelik ısrarla okumalarını tavsiye ettiği kitapları, bu derlememizde bir araya getirdik. Türkçe çevirisi bulunmayanlar ise listemize dahil edilmedi.

CELAL ŞENGÖR'ÜN "MUTLAKA OKUYUN' DEDİĞİ KİTAPLAR

• Nutuk - Mustafa Kemal Atatürk,

• Cyrano De Bergerac - Edmond Rostand (çev.sabri esat siyavuşgil),

• Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar - Mehmed Fuad Köprülü,

• Parlamenter Bestekarlar - Yılmaz Karakoyunlu,

• Goethe Bir Dehanın Romanı - Hasan Ali Yücel,

• Mantık - Hasan Ali Yücel,

• Felsefe Dersleri Metafizik, Ahlak, Estetik - Hasan Ali Yücel,

• Türkiye’de Orta Öğretim - Hasan Ali Yücel,

• Fransa’da Kültür işleri Hasan Ali Yücel,

• Hasan Ali Yücel ve Türk Aydınlanması - Celal Şengör,

• Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ - Halil İnalcık,

• Devlet-i Aliyye - Halil İnalcık,

• Türklerin Tarihi 1-2 - İlber Ortaylı,

• Tek Adam - Şevket Süreyya Aydemir,

• Şevket Süreyya Aydemir - İkinci Adam

• Menderes'in Dramı - Şevket Süreyya Aydemir,

• Atatürk Modern Türkiye'nin Kurucusu Andrew Mango,

• Tahminler ve Çürütmeler - Karl Popper,

• Bilimsel Araştırmanın Mantığı - Karl Popper,

• Darwin - Türlerin Kökeni,

• Mendel - Genetiğin Temelleri,

• George Simpson - Evrimde Usul ve Makam,

• Karl R. Popper - Bilimsel Araştırmanın Mantığı,

• Hammer - Büyük Osmanlı Tarihi,

• Hammer - Kırım Kanlarının Tarihi,