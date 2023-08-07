İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği tarih kitapları

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın 2018 yılında çıkan Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler isimli kitabında, hayata dair bir çok tavsiyede bulundu. Ortaylı, bu tavsiyelerine okunması gereken tarih kitapları da ekledi. İşte Ortaylı'nın o tavsiyeleri.

İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği tarih kitapları
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İlber Ortaylı 'Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler' kitabında klasik müzik albumlerinden gezilmesi gereken şehirlere bir çok tavsiye veriyor. Bu tavsiyelerinin arasında okunması gereken kitaplar da var. İşte Ortaylı'nın okunmasını tavsiye ettiği tarihi kitaplar...

OSMANLI İMPARATORLUĞU - HALİL İNALCIK 

İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği tarih kitapları - Resim : 1

 BATI-DOĞU DİVANI - JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği tarih kitapları - Resim : 2

TİMURLENT - BEATRİCE FORBES MANZ

İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği tarih kitapları - Resim : 3

İSLAM UYGARLIKLARI TARİHİ - CORCİ ZEYDAN

İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği tarih kitapları - Resim : 4

 BİR ORTADOĞU TARİHÇİSİNİN NOTLARI - BERNARD LEWİS

İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği tarih kitapları - Resim : 5

 SAVAŞ GÜNLÜKLERİ 1939-1943 - KONT GALEAZZO CİANO

İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği tarih kitapları - Resim : 6

SEMERKANT - AMİN MAALOUF

İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği tarih kitapları - Resim : 7

MİLLİ MÜCADELE BAŞLARKEN - TAYYİB GÖKBİLGİN

İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği tarih kitapları - Resim : 8

YENİÇERİLER - REŞAD EKREM KOÇU

İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği tarih kitapları - Resim : 9

DEVLET-İ ALİYYE I-IV - HALİL İNALCIK

İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği tarih kitapları - Resim : 10

Kaynak: İlber Ortaylı, Kar, Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler, Optimum Basımevi,

# ilber ortaylı # türk tarihi
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