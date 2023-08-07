İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği tarih kitapları

İlber Ortaylı 'Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler' kitabında klasik müzik albumlerinden gezilmesi gereken şehirlere bir çok tavsiye veriyor. Bu tavsiyelerinin arasında okunması gereken kitaplar da var. İşte Ortaylı'nın okunmasını tavsiye ettiği tarihi kitaplar...

OSMANLI İMPARATORLUĞU - HALİL İNALCIK

BATI-DOĞU DİVANI - JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

TİMURLENT - BEATRİCE FORBES MANZ

İSLAM UYGARLIKLARI TARİHİ - CORCİ ZEYDAN

BİR ORTADOĞU TARİHÇİSİNİN NOTLARI - BERNARD LEWİS

SAVAŞ GÜNLÜKLERİ 1939-1943 - KONT GALEAZZO CİANO

SEMERKANT - AMİN MAALOUF

MİLLİ MÜCADELE BAŞLARKEN - TAYYİB GÖKBİLGİN

YENİÇERİLER - REŞAD EKREM KOÇU

DEVLET-İ ALİYYE I-IV - HALİL İNALCIK

Kaynak: İlber Ortaylı, Kar, Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler, Optimum Basımevi,