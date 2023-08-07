İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği tarih kitapları
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın 2018 yılında çıkan Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler isimli kitabında, hayata dair bir çok tavsiyede bulundu. Ortaylı, bu tavsiyelerine okunması gereken tarih kitapları da ekledi. İşte Ortaylı'nın o tavsiyeleri.
İlber Ortaylı 'Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler' kitabında klasik müzik albumlerinden gezilmesi gereken şehirlere bir çok tavsiye veriyor. Bu tavsiyelerinin arasında okunması gereken kitaplar da var. İşte Ortaylı'nın okunmasını tavsiye ettiği tarihi kitaplar...
OSMANLI İMPARATORLUĞU - HALİL İNALCIK
BATI-DOĞU DİVANI - JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
TİMURLENT - BEATRİCE FORBES MANZ
İSLAM UYGARLIKLARI TARİHİ - CORCİ ZEYDAN
BİR ORTADOĞU TARİHÇİSİNİN NOTLARI - BERNARD LEWİS
SAVAŞ GÜNLÜKLERİ 1939-1943 - KONT GALEAZZO CİANO
SEMERKANT - AMİN MAALOUF
MİLLİ MÜCADELE BAŞLARKEN - TAYYİB GÖKBİLGİN
YENİÇERİLER - REŞAD EKREM KOÇU
DEVLET-İ ALİYYE I-IV - HALİL İNALCIK
Kaynak: İlber Ortaylı, Kar, Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler, Optimum Basımevi,