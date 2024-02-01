İzlenme rekoru kıran İnci Taneleri’nin 2. bölüm 2. fragmanı! Yeni bölüm ne zaman?

Yayınlandığı ilk gün reyting birincisi olan İnci Taneleri dizisinin ikinci bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı. Fragmanda, ilk bölümde yer almayan Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu da görüldü. İşte İnci Taneleri’nin 2. bölüm 2. fragmanı...

İzlenme rekoru kıran İnci Taneleri’nin 2. bölüm 2. fragmanı! Yeni bölüm ne zaman?
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Yayınlanmadan önce pavyon dansıyla gündeme gelen, yayınlandığı ilk gün ise reyting birincisi olan İnci Taneleri dizisinin ikinci bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı.
Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı; aynı zamanda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, ve Özgün Çoban gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘İnci Taneleri’ dizisinin ikinci bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı.

Fragmanda, ilk bölümde yer almayan Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu da görüldü.

İşte İnci Taneleri’nin ikinci bölüm ikinci fragmanı:

# dizi
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