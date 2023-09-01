İznik sahilde düzenlenen sinema akşamları final yaptı!

İznik Belediyesi tarafından yaz boyunca sahilde düzenlenen yazlık sinema akşamları son filmiyle final yaptı. Etkinliğe katılanlar, hem keyifli bir sinema deneyimi yaşamanın hem de sosyal bir ortamda bir araya gelmenin tadını çıkardılar.

İznik sahilde düzenlenen sinema akşamları final yaptı!
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İznik Belediyesi, yaz aylarının keyifli etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek, unutulmaz bir açık hava sineması serisi düzenledi. İlçe halkının ve sinemaseverlerin yoğun katılım gösterdiği etkinliklerde genellikle çocuklara yönelik animasyon film gösterimi yapıldı. Hafta da iki akşam gerçekleşen etkinliklerde miniklerin keyifli anları görülmeye değerdi. Çocuklara etkinlikler boyunca pamuk şeker ikram edildi.

İznik sahilde düzenlenen sinema akşamları final yaptı! - Resim : 1

İZNİK SAHİLDE DÜZENLENEN SİNEMA AKŞAMLARI FİNAL YAPTI!

İznik Sahilinde oluşturulan açık hava sinemasına aileler ve minikler yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılanlar, hem keyifli bir sinema deneyimi yaşamanın hem de sosyal bir ortamda bir araya gelmenin tadını çıkardılar. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “Onlarca film, yüzlerce güzel anı ve binlerce hemşehrimizin katılımıyla yaz boyunca unutulmaz açık hava sineması akşamları geçirdik. Bu akşam son bulan açık hava sinemalarımızda bu muhteşem birliğin, beraberliğin ve sıcacık ortamın oluşmasına vesile olan siz değerli çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İznik sahilde düzenlenen sinema akşamları final yaptı! - Resim : 2

İznik sahilde düzenlenen sinema akşamları final yaptı! - Resim : 3

İznik sahilde düzenlenen sinema akşamları final yaptı! - Resim : 4

İznik sahilde düzenlenen sinema akşamları final yaptı! - Resim : 5

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