Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri’nde sona doğru

Ağustos ayında yaz Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleriyle bitiyor…

Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri’nde sona doğru
Yayınlanma:

Sanat ve eğlence dünyasına damgasını vuran Jolly Joker, müzik severlerle yaza unutulmaz bir final yapmaya hazırlanıyor. Paribu Sunar: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri, Ağustos ayında İstanbul’un kalbinde, müzik tutkunlarına eşsiz bir konser serisi sunacak.

 Yoğun ilgi gören yazın son konserlerinde sahne alacak dev isimler:

* 25 Ağustos – Yaşar

* 28 Ağustos – Yıldız Tilbe

* 29 Ağustos – Derya Bedavacı

* 30 Ağustos – Sıla

* 31 Ağustos – Hakan Altun

 Her biri sahne performansları ve unutulmaz şarkılarıyla iz bırakmış sanatçılar, Jolly Joker Harbiye Açık Hava sahnesinde müzikseverlerle buluşarak yaza veda edecek.

 İstanbul’un kültürel hayatında özel bir yere sahip olan Harbiye Açık Hava, bu özel seriyle birlikte şehrin müzik coşkusuna ev sahipliği yapacak.

Günün Manşetleri
Zelenski, Putin ile Türkiye’de görülebileceğini açıkladı
55 şüpheli yakalandı, 23’ü tutuklandı
25 ili sağanak yağış vuracak
Manavgat Belediyesi soruşturmasında son durum!
Uludağ’daki otel yangını göz göre göre gelmiş!
“Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”
Gökhan Böcek adliyeye sevk edildi
Tutuklu sosyal medya yöneticisinin gizli telefon notları yayınlandı
Bakan Güler’den Şırnak’ta tarihi mesaj
Gazze’de yardım dağıtımına saldırı
Çok Okunanlar
25 ili sağanak yağış vuracak 25 ili sağanak yağış vuracak
Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları
Tokat'ta deprem! Tokat'ta deprem!
21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL? 21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL?
Manavgat Belediyesi soruşturmasında son durum! Manavgat Belediyesi soruşturmasında son durum!