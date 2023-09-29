Altın Portakal'da FETÖ propagandası içeren Kanun Hükmü belgeseli, festival seçkisinden yeniden çıkarıldı.

''Kanun Hükmü'' Festivalde Olmayacak

FETÖ ve PKK ile iltisakları nedeniyle kamudan ihraç edilenleri anlatan “Kanun Hükmü” belgeseli, tepkiler üzerine festival programından çıkarılmıştı. Baskıya dayanamayan festival yönetiminin kararı ile belgesel yeniden festival programına dahil edildi. Ancak karar bir kez daha değişti.



Alınan kararı Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu duyurdu. Boyacıoğlu, "Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Bu aşamada yeni bir karar alarak "Kanun Hükmü" adlı belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisinden çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı. Son kararla birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kameralar karşısına geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini açıklamıştı. Ersoy son gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada "Festivalde sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına karşıyız." diye konuştu.