Karahantepe, yabancı arkeologları büyüledi

Şanlıurfa'da bulunan Karahantepe, Neolitik dönemin önemli yerleşim yerlerinden biri olarak uluslararası akademisyenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Karahantepe, yabancı arkeologları büyüledi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklediği ve İstanbul Üniversitesi ile Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi kapsamında yaklaşık bin akademisyen, Şanlıurfa’ya gelerek Karahantepe gibi kazı alanlarını ziyaret etti.

Karahantepe’de Neolitik döneme ait 250'den fazla "T" biçiminde dikili taş tespit edildi ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'ye benzer yapılar bulundu. Alman tarihçi Prof. Dr. Herman Parzinger, Karahantepe’yi "inanılmaz bir arkeolojik alan" olarak nitelendirdi ve kazının kalitesinden çok etkilendiğini belirtti.

Japon arkeolog Prof. Dr. Junzo Uçiyama, Karahantepe'nin buluntularından çok etkilendiğini ifade ederek, bölgenin benzersiz yapısının kendisini heyecanlandırdığını belirtti. İspanyol arkeolog Prof. Dr. Feran Borel ise Karahantepe’nin, Neolitik dönemin erken evrelerine ışık tutan önemli bir merkez olduğunu söyledi.

ŞANLIURFA'YA GELENLER TARİHE TANIKLIK EDİYOR

Neolitik döneme ışık tutan Karahantepe, özellikle tarih ve arkeoloji tutkunlarının Şanlıurfa’da mutlaka ziyaret etmesi gereken bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Karahantepe’nin kazı alanında ortaya çıkarılan eserler, bölgenin arkeolojik değerini daha da artırıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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