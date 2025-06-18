Köpekle Kurt Arasında 27 Haziran’da vizyona giriyor

Dünya prömiyerini 46. Uluslararası Moskova Film Festivali ana yarışma bölümünde gerçekleştiren film, 35. Ankara, 12. Boğaziçi ve 8. Yalta “Eurasian Bridge” Uluslararası Film Festivallerinde yarıştı. Ali Seçkiner Alıcı, Boğaziçi Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Başrolünü Mücahit Koçak’ın üstlendiği filmin diğer rollerini Ali Seçkiner Alıcı, Eylül Soğukçay, Can Seçki ve Bülent Düzgünoğlu paylaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle çekilen filmin çekimleri İstanbul ve Bitlis’te gerçekleşti.

Konusu: İşinden kovulan Orhan, yakın dostu İzzet’in de emekli olup köyüne döneceğini öğrenir ve hayal kırıklığına uğrar. Bu arada eski nişanlısı Aslı’yla yakınlaşır. Aslı, Orhan'la evlenmeyi planlar. Fakat Orhan gittikçe hayata yabancılaşmakta, gördüğü hayallerle gerçek hayat arasındaki çizgi yok olmaktadır.

Yapım şirketi: Fikirtepe Film

Yönetmen: Murat Düzgünoğlu

Senaryo: Murat Düzgünoğlu

Yürütücü Yapımcı: Evren Yıldırım

Kurgu: Melik Saraçoğlu

Görüntü Yönetmeni: Şafak Ildız

Ses: Seçkin Akyıldız

Oyuncular: Mücahit Koçak, Eylül Soğukçay, Ali Seçkiner Alıcı, Bülent Düzgünoğlu

Tür: Dram

Süre: 83 dakika

Fragman https://www.youtube. com/watch?v=iAa4X_y948Q