Kültür Bakanlığı 175 sözleşmeli sanatçı istihdam edecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 175 sözleşmeli sanatçıyı bünyesine katacak.
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Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde görev almak üzere, sahne önü ve sahne arkasında çalışacak 166 yerli sanatçı alınacak.
Ayrıca, bu illerdeki Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde görev yapacak olan 9 yabancı uyruklu sözleşmeli sanatçının da dahil edilmesiyle, toplamda 175 kişilik istihdam sağlanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı