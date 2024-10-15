Kültür Bakanlığı 175 sözleşmeli sanatçı istihdam edecek

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde görev almak üzere, sahne önü ve sahne arkasında çalışacak 166 yerli sanatçı alınacak.

Ayrıca, bu illerdeki Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde görev yapacak olan 9 yabancı uyruklu sözleşmeli sanatçının da dahil edilmesiyle, toplamda 175 kişilik istihdam sağlanacak.