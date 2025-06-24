MÜYORBİR 25. Yıl Gecesi “RÜYA GİBİ BİR GECE” Yaşanacak

Ülkemizde sanatçıların telif haklarını örgütlü biçimde korumak amacıyla kurulan Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), bu kutsal uğraşında öncü gücüyle çeyrek asrı geride bıraktı. Bu vesileyle MÜYORBİR, İstanbul Festivali kapsamında, 12 Ağustos Salı akşamı “RÜYA GİBİ BİR GECE” yaşatacak.

TAM ANLAMIYLA “RÜYA GİBİ BİR GECE” OLACAK

Benzersiz ses tekniği ve duygu yüklü şarkılarıyla Cem Adrian, pop ve rock tarzını ustalıkla kaynaştıran Gökhan Türkmen, muhteşem sahne performansıyla Hande Yener, Anadolu ezgilerini güçlü yorumculuğuyla müzikseverlerle buluşturan Kubat, etkileyici ses rengiyle kısa zamanda geniş kitlelere ulaşan Melek Mosso ve zamansız şarkılarıyla gençlere örnek olan usta yorumcu Nükhet Duru, RÜYA GİBİ BİR GECE’de sahne alacaklar.

istanbulfestivali.com üzerinden 500 TL’ye alınacak tek bir biletle toplam 6 konser izlenebilecek, gün boyu birbirinden farklı etkinliklerde vakit geçirilebilecek.

İSTANBUL FESTİVALİ; SEN MUHTEŞEM BİR DETAYSIN

Türkiye’nin erişimi en yüksek festivali olan İstanbul Festivali, 1 – 17 Ağustos tarihleri arasında bu yıl 4. kez kapılarını açacak. Festival Park Yenikapı’da tam 17 gün sürecek İstanbul Festivali’nde kültür, sanat, espor, gastronomi ve eğlence alanlarının yanı sıra DJ Diesel ve Jennifer Lopez ile ülkemizden onlarca sevilen sanatçı konser verecek.

Bu yıl görsel dünyasını “kaleydoskop” temasıyla kurgulayan İstanbul Festivali, her sanatçıyı ve katılımcıyı bütünün vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor. Her performansla yeniden şekillenen bu çok sesli yapı, festivalin kolektif ruhunu yansıtıyor. Sanatçısından seyircisine herkes bu büyük bütünün muhteşem bir detayı; işte bu yüzden İstanbul Festivali, “sen muhteşem bir detaysın” diyerek herkesi bu eşsiz deneyimin parçası olmaya davet ediyor.