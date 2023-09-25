Neşet Ertaş, Kırşehir'de mezarı başında anıldı

"Bozkırın tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 11. yılında Kırşehir'deki mezarı başında törenle anıldı.

Bağbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Neşet Ertaş'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Protokol üyeleri ve sevenleri, ozanın kabrine karanfil bıraktı.

Sanatçının oğlu Hüseyin Ertaş da acılarının hep taze olduğunu dile getirdi.

Babasının "Hepimiz yolcuyuz, Allah'ın misafirleriyiz." sözünü hatırlatan Ertaş, şunları kaydetti:

- Misafir vakti geldiği zaman gider, derdi geride kalanlarındır. Yarası bir süre kanar, kabuk bağlar, çektiği acıya göre de izi kalır. Biz ailesi olarak, her türküsü çalındığında, kim söylerse söylesin, babamızın, dedemizin sesini duyuyoruz. Bazı halden, sözden anlamazlar, hal bilmezler tarafından birkaç seneden beri yaramız deşiliyor. Ben ailemiz, büyüklerimiz adına, buraya gelen gelemeyen tüm halkımıza, devlet büyüklerimize, bize destek veren herkese teşekkür ediyorum.