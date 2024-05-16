Okday Korunan Sanat Hayatı’nda niçin oyun yazılırı yanıtlayacak

Zafer Bilgin’in hazırlayıp sunduğu Sanat Hayatı’nda bu hafta bir kez daha Yazar-Yönetmen-Oyuncu Okday Korunan konuk olacak ve Zamansız Oyunlar ekseninde niçin oyun yazılar sorusuna yanıt arayacak.

Okday Korunan Sanat Hayatı’nda niçin oyun yazılırı yanıtlayacak
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Programda Korunan Zafer Bilgin'in sorularını yanıtlayacak. Okday Korunan’la devrimci aydın sorumluluğu olarak yazarlık, çağı anlamak, günümüzde yaşanan sosyal değişim, algı yönetimi, yeni dünya baskısına karşı insan merkezli tiyatro konuları irdelenecek.

Ulusal Kanal’da Cumartesi canlı olarak yayınlanan Sanat Hayatı saat 16:00’da ekrana gelecek.

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