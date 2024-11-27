Oluz Höyük’te 2.600 yıllık kutsal oda ve taş bulundu

Friglerin ana tanrıçası Kubaba’ya ait heykel parçalarının bulunduğu Oluz Höyük’teki kazılar, Kubaba’nın Anadolu’daki inanç sistemlerindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Şevket Dönmez, kare biçimli kutsal odada keşfedilen taşın, tarihsel kaynaklarda Kubaba’yı (Kibele) temsil ettiği belirtilen kara taş ile örtüştüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Dönmez, bu keşfin Anadolu arkeolojisi için derin anlamlar taşıdığını belirterek, “Orta Anadolu’da bir Kubaba kutsal alanında kare biçimli bir yapıda kutsal taşın bulunması Anadolu arkeolojisi için oldukça derin anlamlar taşıyor. Yazılı kaynaklarda geçen kutsal taş ve ana tanrıça ilişkisinin de arkeolojik gerçekliğini gözler önüne seriyor. O tarihsel bilgileri somutlaştırmış durumdayız. Kare yapı, kutsal taş ilişkisinin de MÖ 600’lü yıllara kadar uzandığını görüyoruz” dedi.

GELECEĞE MİRAS PROJESİ İLE TURİZME KAZANDIRILACAK

Kubaba kutsal alanındaki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında sürdürülecek. Prof. Dr. Şevket Dönmez, alanın restorasyonunun tamamlanarak turizme kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Dönmez, “Daha büyük ve farklı mekanlar bulmayı umuyoruz. Bu alan, Friglerin inanç dünyasının yanı sıra Anadolu’da tek tanrılı inanç sistemlerinin başlangıç dönemine dair izler de taşıyor olabilir” dedi.

KAZILARA DEVAM EDİLECEK

Oluz Höyük’teki çalışmalar, Amasya Valiliği, İstanbul Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle ilerliyor. Keşfedilen kutsal odanın detaylı incelenmesiyle, Anadolu inanç tarihine dair önemli verilerin ortaya çıkması bekleniyor.