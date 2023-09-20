Oyun yoluyla öğrenme fırsatı ''Önce Öğren Sonra Eğlen Projesi''

Çocuklara, oyun yoluyla öğrenme ve gelişme fırsatları sunan Şehitkamil Belediyesi, Olcay Külah Anaokulunda öğrenim gören minikleri, Önce Öğren Sonra Eğlen Projesi etkinlikleri çerçevesinde; beceri koordinasyon parkuru, geleneksel çocuk oyunları, yüz boyama etkinliği, eğitsel oyunlar, branşa özgü yetenek taramaları, duyusal-işitsel testler, refleks oyunları ve akıl-zeka oyunlarıyla buluşturdu.

OYUN YOLUYLA ÖĞRENME FIRSATI

Organizasyonda; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Okulun Kurucusu Olcay Külah ile Milli Eğitim camiasından çok sayıda idareci ve öğretmen, minik öğrencilere birbirinden keyifli oyunlarda eşlik ettiler.



Etkinlik sırasında çocuklarla bir araya gelerek onlara çeşitli hediyeler veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, başarıyla yürütülen projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Önce Öğren Sonra Eğlen Projesi çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar çocuklarımızın motor becerilerini, sosyal iletişimlerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamak, gelişmelerini desteklemek, her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında oldu. Oyunlar ve spor etkinlikleri, özellikle küçük yaştaki öğrencilerimizin okula keyifli bir şekilde gelmeleri için önemli bir yol. Etkinliklerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyorum ”dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN BÜYÜK BİR ÇABA VAR"

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, gerçekleştirilen faaliyetlerin ardından yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin çocukların okul öncesi dönemlerinde önemli bir rol oynadığının altını çizdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yağcı, “Önce Öğren Sonra Eğlen Projesi’nde yürütülen çalışmalar, çocuklarımızın zeka gelişimi, motor becerileri ve sosyal yetenekleri üzerinde olumlu etkiler sağlıyor.

Bu tür faaliyetler, çocukların okul öncesi dönemlerinde önemli bir rol oynuyor. Şehitkamil Belediyesi'nin çocuklarımızın mutluluğu için çok büyük çabaları var. Bu nedenle Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve kıymetli ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.