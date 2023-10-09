Özdemir Erdoğan'dan Sanat Dünyasındaki Dayatmalara Tepki!

"Gurbet" parçasıyla akıllara kazınan Usta Sanatçı Özdemir Erdoğan sanat dünyasındaki emperyalist dayatmaları eleştirdi. Sabah Gazetesi'ne konuşan sanatçı Erdoğan'ın gündeminde LGBT propagandası ve Altın Portakal'daki FETÖ skandalı vardı.

Özdemir Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle "kültürel bir savaş" başladığını söyledi.

- Ülkemizi içten ve dıştan yıpratmaya çalışanlara karşı mücadele etmek boynumuzun borcudur. Yıllardır devam eden kültürel bir savaş var, 1952'den beri, yani NATO'ya girdiğimiz günden itibaren devam ediyor. Amerika'nın iletişim araçlarına hakim olmaya başlamasıyla bu savaş hız kazandı.

"LGBT Yıkıcı Güç Haline Geldi"

LGBT propagandasını ele alan Usta sanatçı, "emperyalizmin yeni oyunu" ifadelerini kullandı.

- Benim itirazım insanların yaşam biçimine değil, eşcinselliğin bir organizasyon haline gelmesine. LGBT ülke çapında değerlerimizi yok etmeye çalışan bir organizasyon konumunda. Türkiye'de bütün maddi ve manevi değerlerimizi çökertmek için her şeyi kullanıyorlar. Eşcinselliği kullanmak bence emperyalizmin bir oyunudur.

"FETÖ'ye Geçit Verilmedi"

Usta sanatçı Altın Portakal Film Festivali hakkında da konuştu. "FETÖ'nün Sanatı kullanmasına izin verilmedi" diye kaydetti.