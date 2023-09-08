Pasinler Yaprak Döneri coğrafi işaret aldı! Ürün sayısı 54 oldu

Erzurum'da Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Pasinler Yaprak Döneri, tescil edilerek coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Pasinler Yaprak Döneri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 24 Nisan 2023 tarihinden itibaren korunmak üzere 6 Eylül 2023 tarihi itibariyle tescil edildi.

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, Pasinler Yaprak Döneri’nin tescil edilmesinin ilçenin tanıtımı için önemli olduğunu söyledi:

- Pasinler Yaprak Döneri odun ateşinde pişer. Eti yöremizin meralarında yetişen kuzulardan elde edilir. Damakta öyle bir tat bırakır ki, bir tadan bir daha tatmak ister. İlçemizin Hasankale lavaşını da geçtiğimiz günlerde tescil ettirmiştik.

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 22.10.2019 tarihinde başvurusu yapılan dosya numarası C2019/153 olan Erzurum Hasankale Lavaşı 22.10.2019 tarihinden itibaren korunmak üzere 04.02.2022 tarihinde tescil edilerek Coğrafi İşareti Tescil Belgesi aldı.