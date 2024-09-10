Prof. Teoman Südor yaşamını yitirdi
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencilerinden Teoman Südor yaşamını yitirdi.
TÜRK RESİM SANATI BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİNİ KAYBETTİ
Sonsuzluğun ve ışığın ressamı diye adlandırılan Cumhuriyet’in ikinci kuşağının duayen ressamlarından Teoman Südor, 9 Eylül 2024’te vefat etti.
Cumhuriyet’in ikinci kuşağının duayen ressamlarından Teoman Südor, yaşamını yurtiçi ve yurtdışında eşi (Kendisi gibi Bedri Rahmi Atölyesi’nden) Gülseren Südor ile birlikte sanatla iç içe bilgilerini öğrencilerine aktararak sürdürdü. Sanat camiasının çok sevilen kimliklerinden olan Teoman Südor, gerçek bir sanatçı ruhuna sahip olmasıyla, nezaketiyle, sevgisiyle, bilgeliğiyle ve doğa tutkunluğuyla tanınırdı.
Teoman Südor, uzun yıllara dayanan sanatının içsel bilgeliğini, kurallarını ve tekniğini kendisini aşarcasına uygulayarak sonsuzluğu doğanın bilgeliğini usta fırçasıyla betimledi. Tasarladığı kompozisyonlarda; yeryüzü ve gökyüzünü, yeraltını ve sualtını birbirleri ile inanılmaz bir hamur içinde yoğururken izleyenlere fantastik ve simgesel bir dünya sunar. Bu dingin, yalın yüzey izleyenlere sanatçının belleğinde oluşmuş zaman-mekan kavramlarının sonsuzluğunu hissettirir.
Yapıtlarında kullandığı bulutlar, dağlar, tepeler, denizler, çeşitli obje ve figürler her gün etrafımızda gördüğümüz somut nesnelerdir. Ancak bu nesneler, gerçekliklerinden sıyrılıp simgesel işlevler yüklenir sanatçının dünyasında. İşte bu simgesel anlatımı ile Teoman Südor yapıtları izleyeni bir anda çarpar.
Teoman Südor, Türk Resim Sanatı’na damga vuran sanatçılardan biri olarak tablolarıyla yaşayacak. Eşi Gülseren Südor, kızı Telga Südor Mendi, torunu Ege Mendi ve oğlu bildiği damadı Deniz Mendi kendisini Çarşamba günü tüm sevenleriyle birlikte sonsuzluğa yolcu edecekler.
TEOMAN SÜDOR HAKKINDA
1943 yılında İstanbul’da doğan sanatçı, 1968 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’ni bitirdi. Öğrencilik döneminde Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun masiyerliğini yaptı. 1968-1970 yılları arasında Özel Kadıköy Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulu’nda Ercüment Kalmık ve Sabri Berkel’in asistanlığını yaptı. 1970-1974 yılları arasında bir yıl Perugia’da (İtalya) lisan eğitimi ve daha sonra da Roma Güzel Sanatlar Akademisi’nde temel tasarım eğitimi aldı. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki hocalığı sırasında Sanatta Yeterlilik (Doktora ) yaptı.
Başta İtalya ve Avusturya’da yurtiçi ve yurtdışında 70’ten fazla olmak üzere kişisel sergi açtı. Yurtdışında 20’den fazla sanat fuarında eserlerini sergiledi. Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda sempozyumlara çağrılı sanatçı olarak katıldı. Aynı zamanda bir gravür sanatçısı da olan Teoman Südor’un yapıtları yurtiçi ve yurtdışında çeşitli önemli müze ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.
KİŞİSEL SERGİLERDEN SEÇKİLER
1976: Cumalı Sanat Galerisi
1979: Leonardo Sanat Galerisi
1981: Kile Sanat Galerisi
1983: Urart Sanat Galerisi
1986: İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi Sanat Galerisi
1989: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Palet Sanat Galerisi
1990: Udine (İtalya) La Galleria d’Arte Sanat Galerisi
Salzburg (Avusturya) Ateliergalerie Nonntal
Venedik (İtalya) Studio d’Arte Due (Gravür Sergisi)
Vittorio Veneto (İtalya) Saletta Della Grafica Gravür Sergisi
1993: Artisan Sanat Galerisi
1993: Garanti Sanat Galerisi 30. Yıl Gravür Sergisi
1998: Türkiye İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisi
2000: Suvero (İtalya) Açıkhava İnternatiol Resim Sergisi
2004: Kızıltoprak Sanat Galerisi
2009: İş Bankası Kibele Sanat Galerisi 1949-2009 Retrospektif Resim Sergisi
2012: Udine (İtalya) Cividale
2013: Galeri Diani (İstanbul)
2014: Venedik Lignano (İtalya) Sabbiadoro
Udine (İtalya) Galleria de Martin
Udine (İtalya) Galleria Roncal
2015: Leonardo Sanat Galerisi
2016: Caddebostan (CKM) Sanat Galerisi
2018:Galeri Diani (İstanbul)
2021 Galeri Diani (İstanbul)
2022 Antalya Türkan Şoray Sanat Galerisi
2022 Ankara Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi
KARMA SERGİLERDEN SEÇKİLER
1967: YILIN Genç Sanatçısı Karma Resim Sergisi
1968: XXIX. Devlet Resim- Heykel ve Seramik Sergisi
1975: İst. Arkeoloji Müzeleri Açık Hava Resim- Heykel ve Seramik Sergisi ( Genç Sanatçı Başarı Ödülü)
1978: Deko Sanat Galerisi B:Rahmi, Eren Eyüboğlu, Gülseren, Teoman Südor Karma Resim Sergisi
1981: Günümüz Sanatçıları Açık Hava Sergisi
1983: La Peinture En Turque
1986: Milano (İtalya) İl Trofeo Raffaello
1987: Tokyo (Japonya) Hanga Annual 87 Print Association Sergisi
1991: Varna 91 İnternational Print Art ( Bulgaristan)
1992: Trieste, Bastione Fiorito Del Castello di S. Giusto 5 Türk Ressamı Sergisi (İtalya)
1993: The First İnternational Print Biennale Maastricht The Netherland (Norveç)
1997: İş Bankası Parmakkapı Özgün Baskı Sergisi
2002: Bari (İtalya) La Piu Grande Collettiva Del Triveneto, Galleria d’Arte Divitas
2010: Sorrento (İtalya) Arte Mitteleuropa
İKÜ Öğretim Elemanları Sergisi
2010: Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri Resim Sergisi
2010: Pescopagano Mostra İnternazionale d’Arte Artisti (İalya)
2010: Mitteleuropa Taranto Galleria Comunale (İtalya)
2010: Rassegna d’Arte Mitteleuropa 2010, G.A.C Galleria d’Arte Dell Cavallo (Savona)
2010: Artisti della Mitteleuropa e dell’area Del Mediterraneo
2013/ 2019: Galeri Diani Yılbaşı Karma Sergileri
ÖDÜLLER
1968: Opera Binası ( İstanbul Atatürk Kültür Merkezi) Resim Yarışması
1975: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Açık Hava Resim-Heykel ve Seramik Yarışması, Yılın Genç Sanatçısı Ödülü
1983: Viking I. Baskı Resim Yarışması, Mansiyon
1984: I. Talens Yağlıboya Resim Yarışması, Mansiyon
1986: II. Trofeo Raffaello Resim Yarışması Resim Ödülü (Milano, İtalya)
2016: Uluslararası Knidos Akademisi Yaşam boyu onur ödülü
ESERLERİNİN BULUNDUĞU MÜZELER
1: Norwegian Print Art Museum (Norveç)
2: Eskişehir Anadolu Üniversitesi
3: İzmir Resim Heykel Müzesi
4: Tokyo Hanga Museum ( Japonya)
5: İstanbul Resim Heykel Müzesi
6: İstanbul Modern
7: Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi