Prof. Teoman Südor yaşamını yitirdi

TÜRK RESİM SANATI BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİNİ KAYBETTİ

Sonsuzluğun ve ışığın ressamı diye adlandırılan Cumhuriyet’in ikinci kuşağının duayen ressamlarından Teoman Südor, 9 Eylül 2024’te vefat etti.

Cumhuriyet’in ikinci kuşağının duayen ressamlarından Teoman Südor, yaşamını yurtiçi ve yurtdışında eşi (Kendisi gibi Bedri Rahmi Atölyesi’nden) Gülseren Südor ile birlikte sanatla iç içe bilgilerini öğrencilerine aktararak sürdürdü. Sanat camiasının çok sevilen kimliklerinden olan Teoman Südor, gerçek bir sanatçı ruhuna sahip olmasıyla, nezaketiyle, sevgisiyle, bilgeliğiyle ve doğa tutkunluğuyla tanınırdı.

Teoman Südor, uzun yıllara dayanan sanatının içsel bilgeliğini, kurallarını ve tekniğini kendisini aşarcasına uygulayarak sonsuzluğu doğanın bilgeliğini usta fırçasıyla betimledi. Tasarladığı kompozisyonlarda; yeryüzü ve gökyüzünü, yeraltını ve sualtını birbirleri ile inanılmaz bir hamur içinde yoğururken izleyenlere fantastik ve simgesel bir dünya sunar. Bu dingin, yalın yüzey izleyenlere sanatçının belleğinde oluşmuş zaman-mekan kavramlarının sonsuzluğunu hissettirir.

Yapıtlarında kullandığı bulutlar, dağlar, tepeler, denizler, çeşitli obje ve figürler her gün etrafımızda gördüğümüz somut nesnelerdir. Ancak bu nesneler, gerçekliklerinden sıyrılıp simgesel işlevler yüklenir sanatçının dünyasında. İşte bu simgesel anlatımı ile Teoman Südor yapıtları izleyeni bir anda çarpar.

Teoman Südor, Türk Resim Sanatı’na damga vuran sanatçılardan biri olarak tablolarıyla yaşayacak. Eşi Gülseren Südor, kızı Telga Südor Mendi, torunu Ege Mendi ve oğlu bildiği damadı Deniz Mendi kendisini Çarşamba günü tüm sevenleriyle birlikte sonsuzluğa yolcu edecekler.

TEOMAN SÜDOR HAKKINDA

1943 yılında İstanbul’da doğan sanatçı, 1968 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’ni bitirdi. Öğrencilik döneminde Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun masiyerliğini yaptı. 1968-1970 yılları arasında Özel Kadıköy Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulu’nda Ercüment Kalmık ve Sabri Berkel’in asistanlığını yaptı. 1970-1974 yılları arasında bir yıl Perugia’da (İtalya) lisan eğitimi ve daha sonra da Roma Güzel Sanatlar Akademisi’nde temel tasarım eğitimi aldı. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki hocalığı sırasında Sanatta Yeterlilik (Doktora ) yaptı.

Başta İtalya ve Avusturya’da yurtiçi ve yurtdışında 70’ten fazla olmak üzere kişisel sergi açtı. Yurtdışında 20’den fazla sanat fuarında eserlerini sergiledi. Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda sempozyumlara çağrılı sanatçı olarak katıldı. Aynı zamanda bir gravür sanatçısı da olan Teoman Südor’un yapıtları yurtiçi ve yurtdışında çeşitli önemli müze ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.

KİŞİSEL SERGİLERDEN SEÇKİLER

1976: Cumalı Sanat Galerisi

1979: Leonardo Sanat Galerisi

1981: Kile Sanat Galerisi

1983: Urart Sanat Galerisi

1986: İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi Sanat Galerisi

1989: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Palet Sanat Galerisi

1990: Udine (İtalya) La Galleria d’Arte Sanat Galerisi

Salzburg (Avusturya) Ateliergalerie Nonntal

Venedik (İtalya) Studio d’Arte Due (Gravür Sergisi)

Vittorio Veneto (İtalya) Saletta Della Grafica Gravür Sergisi

1993: Artisan Sanat Galerisi

1993: Garanti Sanat Galerisi 30. Yıl Gravür Sergisi

1998: Türkiye İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisi

2000: Suvero (İtalya) Açıkhava İnternatiol Resim Sergisi

2004: Kızıltoprak Sanat Galerisi

2009: İş Bankası Kibele Sanat Galerisi 1949-2009 Retrospektif Resim Sergisi

2012: Udine (İtalya) Cividale

2013: Galeri Diani (İstanbul)

2014: Venedik Lignano (İtalya) Sabbiadoro

Udine (İtalya) Galleria de Martin

Udine (İtalya) Galleria Roncal

2015: Leonardo Sanat Galerisi

2016: Caddebostan (CKM) Sanat Galerisi

2018:Galeri Diani (İstanbul)

2021 Galeri Diani (İstanbul)

2022 Antalya Türkan Şoray Sanat Galerisi

2022 Ankara Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi

KARMA SERGİLERDEN SEÇKİLER

1967: YILIN Genç Sanatçısı Karma Resim Sergisi

1968: XXIX. Devlet Resim- Heykel ve Seramik Sergisi

1975: İst. Arkeoloji Müzeleri Açık Hava Resim- Heykel ve Seramik Sergisi ( Genç Sanatçı Başarı Ödülü)

1978: Deko Sanat Galerisi B:Rahmi, Eren Eyüboğlu, Gülseren, Teoman Südor Karma Resim Sergisi

1981: Günümüz Sanatçıları Açık Hava Sergisi

1983: La Peinture En Turque

1986: Milano (İtalya) İl Trofeo Raffaello

1987: Tokyo (Japonya) Hanga Annual 87 Print Association Sergisi

1991: Varna 91 İnternational Print Art ( Bulgaristan)

1992: Trieste, Bastione Fiorito Del Castello di S. Giusto 5 Türk Ressamı Sergisi (İtalya)

1993: The First İnternational Print Biennale Maastricht The Netherland (Norveç)

1997: İş Bankası Parmakkapı Özgün Baskı Sergisi

2002: Bari (İtalya) La Piu Grande Collettiva Del Triveneto, Galleria d’Arte Divitas

2010: Sorrento (İtalya) Arte Mitteleuropa

İKÜ Öğretim Elemanları Sergisi

2010: Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri Resim Sergisi

2010: Pescopagano Mostra İnternazionale d’Arte Artisti (İalya)

2010: Mitteleuropa Taranto Galleria Comunale (İtalya)

2010: Rassegna d’Arte Mitteleuropa 2010, G.A.C Galleria d’Arte Dell Cavallo (Savona)

2010: Artisti della Mitteleuropa e dell’area Del Mediterraneo

2013/ 2019: Galeri Diani Yılbaşı Karma Sergileri

ÖDÜLLER

1968: Opera Binası ( İstanbul Atatürk Kültür Merkezi) Resim Yarışması

1975: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Açık Hava Resim-Heykel ve Seramik Yarışması, Yılın Genç Sanatçısı Ödülü

1983: Viking I. Baskı Resim Yarışması, Mansiyon

1984: I. Talens Yağlıboya Resim Yarışması, Mansiyon

1986: II. Trofeo Raffaello Resim Yarışması Resim Ödülü (Milano, İtalya)

2016: Uluslararası Knidos Akademisi Yaşam boyu onur ödülü

ESERLERİNİN BULUNDUĞU MÜZELER

1: Norwegian Print Art Museum (Norveç)

2: Eskişehir Anadolu Üniversitesi

3: İzmir Resim Heykel Müzesi

4: Tokyo Hanga Museum ( Japonya)

5: İstanbul Resim Heykel Müzesi

6: İstanbul Modern

7: Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi