Bir bayram tatili daha hüzne dönüştü: 8 günde 72 ölü, 8 binden fazla yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatili süresince meydana gelen trafik kazalarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Tatilin 8’inci gününde 604 trafik kazası meydana geldiğini belirten Yerlikaya, bu kazalarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 925 kişinin yaralandığını duyurdu.

TOPLAM BİLANÇO AĞIR: 72 ÖLÜ, 8 BİNİ AŞKIN YARALI

Bayram tatilinin ilk gününden itibaren yaşanan trafik kazalarında toplam 72 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 8 bin 313 kişinin ise yaralandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Yerlikaya, tatil boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü belirtti. 5 Nisan Cumartesi günü yapılan denetimlerde toplam 594 bin 122 araç kontrol edildi. Bu denetimlerde 22 bin 714 araca hız ve radar işlemi uygulanırken, 41 bin 73 araca ise farklı trafik ihlallerinden işlem yapıldı.

“YOLLAR KAVUŞTURMAK İÇİN VAR, AYIRMAK İÇİN DEĞİL”

Sürücüleri daha dikkatli olmaya davet eden Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil."