TESK'te haksız rekabete karşı öneri: Perakende yasasını güncelleyelim, enflasyonu düşürelim

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, haksız rekabete karşı perakende yasasında değişiklik istedi. Palandöken, değişikliğin enflasyonun düşüşünde etkili olacağını belirtti.

TESK'te haksız rekabete karşı öneri: Perakende yasasını güncelleyelim, enflasyonu düşürelim
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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, haksız rekabete karşı perakende yasasında değişiklik istedi. Palandöken, değişikliğin enflasyonun düşüşünde etkili olacağını belirtti.

Yaklaşık 3 milyon esnafı ilgilendiren, enflasyonda düşüş sağlaması öngörülen düzenleme önerisi Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’ndan geldi.

Genel Başkan Bendevi Palandöken, Perakende Yasası’nın bir an önce güncellenmesi gerektiğini söyledi. 

Palandöken, cezaların düşüklüğüne de dikkat çekti. 

Mevcut yasadaki eksikleriyle giderilmeden fiyat kontrolüyle üç beş denetimle olmuyor.Herkesin şikayeti var ama sorunun çözümünde en önemli etken kuralların koyulması. Yani perakende sektörünü düzenleyen yasadaki eksikliğin giderilmesi lazım. Dünya nasıl yapmışsa biz de öyle yapacağız.Yazılan cezaların vatandaştan çıkarılacağını varsayıyorlar. Yoksa yazılan ceza miktarlarıyla piyasaya satış cirolarına bakınca rakamların küçük kaldığını görebiliyoruz. Ceza caydırıcı bir şey cezaların yazılmasına gerek yok kural koyulunca.
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