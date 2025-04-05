CHP Kurultay: Özgür Özel, Parti Meclisi'nde İmamoğlu ağırlığını azaltmak mı istiyor?

CHP olağanüstü kurultayı yarın Ankara'da toplanacak. Özgür Özel'in Parti Meclsi'nde Ekrem İmamoğlu ağırlığını azaltmak istediği biliniyor. Bu yüzden gözler genel merkezin hazırlayacağı anahtar listesinde.

CHP Kurultay: Özgür Özel, Parti Meclisi'nde İmamoğlu ağırlığını azaltmak mı istiyor?
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CHP Kurultayı yarın 21'inci kez olağanüstü toplanacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’da genel başkan adayı olduğunu açıkladı. Tüzük gereği aday olabilmek için 69 delegenin imzası gerekiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışa katılmayacağını açıklamasıyla dikkatler parti meclisi seçimine çevrildi. CHP içindeki ekiplerin temel hedefi en yetkili kurum olan parti meclisine üye seçtirebilmek.

Mevcut genel başkan Özgür Özel'in 60 kişilik parti meclisindeki Ekrem İmamoğlu ağırlığını azaltmak istediği belirtiliyor. Bu yüzden Özel'in anahtar listeyi nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Kılıçdaoğlu'na yakın isimlerin de parti meclisi seçimine yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, cezaevinde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretinden sonra Parti Meclisi üyeliğine aday olduğunu açıkladı.

İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise Özgür Özel yönetimine açıktan tutum alıyor. Olağanüstü kurultayın CHP'nin birliğini sağlamayacağını vurgulayan, Kılıç, "aday değilim" dedi.

Öte yandan 21. Olağanüstü Kurultay'ın divan başkanlığını ise Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun yapması bekleniyor.

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