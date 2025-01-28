Proje Kronotop'un İlk Oyunu “Kral Ölüyor” prömiyer yapıyor

Absürd tiyatronun öncülerinden Eugène Ionesco'nun unutulmaz eseri “Kral Ölüyor”, Proje Kronotop'un yenilikçi sahneleme anlayışıyla tiyatroseverlerle buluşuyor. Oyunda bitki, hayvan, insan, robot türleri ile siborg ve yapay zekâ temsilleri sahne üzerinde ilk kez bir araya geliyor. Oyunun prömiyeri, 9 Şubat Pazar günü saat 18.00'de DasDas'ta gerçekleşecek.

POSTHÜMANİZM İZLERİYLE YEPYENİ BİR YORUM

Ionesco'nun 1962'de kaleme aldığı eser, bir kralın ölümüyle yüzleşmesini, insanın kendi sonuyla baş etme mücadelesini trajikomik bir çerçevede ele alıyor. İnsanın merkeziyetini sorgulayan Posthümanist bir anlayışla yeniden yorumlanan oyunda yönetmen Ülkü Şahin teknolojinin, insan bedeninin ve varoluşunun sınırlarını sorgulamayı amaçlıyor. Bu anlamda oyunda Kral’ın ölümü yalnızca bireysel bir son değil, insan-merkezli bir dünyanın sonu ve insan-sonrası bir varoluşun başlangıcı olarak ele alınıyor.

NEDEN KAÇIRILMAMALI?

Sahne üzerinde alışılmadık “oyuncu”ların yer aldığı bu oyun, bilim kurgu tiyatrosu dinamiklerini taşıyan yapısıyla seyirciye, benzeri olmayan bir dünya vaat ediyor.

KÜNYE

Yazan: Eugene Ionesco

Çeviren: Semih Fırıncıoğlu

Yöneten: Ülkü Şahin

Dramaturg: Melike Saba Akım

Hareket Düzeni: Altay İcimsoy

Dekor ve Kostüm Tasarımı: Ülkü Şahin

Işık Tasarımı: Ersin Yaşar

Video ve Efekt Tasarım: Ali Küçük

Robot Tasarımı ve Yazılım: Oğuzhan Şen

Bitki Müzik Arayüzü ve Yazılım: Melih Serhat Soyyiğit

Afiş Tasarımı: Erdal Devrim Aydın

Sahne Amiri: Ezgi Bayrak

Proje Asistanları: Cem Sina Sıbıç, Ceyda Esra Altun, Deniz İkbal Aydın, Hasan Egemen Tüylü, Taha Berk Kaya, Velat Kıymaz

Oynayanlar:

Kral: Erdal Devrim Aydın

Marie: Cemre Buğra Ün

Marguerite: Derya Alabora (Dış Ses)

Juliette: Voly (Robot) (Seslendiren: Ülkü Şahin, Kumanda: Ali Küçük)