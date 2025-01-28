Proje Kronotop'un İlk Oyunu “Kral Ölüyor” prömiyer yapıyor
“Bir gün, bildiğimiz anlamda insanın sonu gelse, dünya sahnesi kimlere kalır?”
Absürd tiyatronun öncülerinden Eugène Ionesco'nun unutulmaz eseri “Kral Ölüyor”, Proje Kronotop'un yenilikçi sahneleme anlayışıyla tiyatroseverlerle buluşuyor. Oyunda bitki, hayvan, insan, robot türleri ile siborg ve yapay zekâ temsilleri sahne üzerinde ilk kez bir araya geliyor. Oyunun prömiyeri, 9 Şubat Pazar günü saat 18.00'de DasDas'ta gerçekleşecek.
POSTHÜMANİZM İZLERİYLE YEPYENİ BİR YORUM
Ionesco'nun 1962'de kaleme aldığı eser, bir kralın ölümüyle yüzleşmesini, insanın kendi sonuyla baş etme mücadelesini trajikomik bir çerçevede ele alıyor. İnsanın merkeziyetini sorgulayan Posthümanist bir anlayışla yeniden yorumlanan oyunda yönetmen Ülkü Şahin teknolojinin, insan bedeninin ve varoluşunun sınırlarını sorgulamayı amaçlıyor. Bu anlamda oyunda Kral’ın ölümü yalnızca bireysel bir son değil, insan-merkezli bir dünyanın sonu ve insan-sonrası bir varoluşun başlangıcı olarak ele alınıyor.
NEDEN KAÇIRILMAMALI?
Sahne üzerinde alışılmadık “oyuncu”ların yer aldığı bu oyun, bilim kurgu tiyatrosu dinamiklerini taşıyan yapısıyla seyirciye, benzeri olmayan bir dünya vaat ediyor.
KÜNYE
Yazan: Eugene Ionesco
Çeviren: Semih Fırıncıoğlu
Yöneten: Ülkü Şahin
Dramaturg: Melike Saba Akım
Hareket Düzeni: Altay İcimsoy
Dekor ve Kostüm Tasarımı: Ülkü Şahin
Işık Tasarımı: Ersin Yaşar
Video ve Efekt Tasarım: Ali Küçük
Robot Tasarımı ve Yazılım: Oğuzhan Şen
Bitki Müzik Arayüzü ve Yazılım: Melih Serhat Soyyiğit
Afiş Tasarımı: Erdal Devrim Aydın
Sahne Amiri: Ezgi Bayrak
Proje Asistanları: Cem Sina Sıbıç, Ceyda Esra Altun, Deniz İkbal Aydın, Hasan Egemen Tüylü, Taha Berk Kaya, Velat Kıymaz
Oynayanlar:
Kral: Erdal Devrim Aydın
Marie: Cemre Buğra Ün
Marguerite: Derya Alabora (Dış Ses)
Juliette: Voly (Robot) (Seslendiren: Ülkü Şahin, Kumanda: Ali Küçük)