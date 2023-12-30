Rafadan Tayfa'nın 4. Filmi Heyecanla Karşılandı

Çocukların sevgilisi Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör vizyonda. Türkiye'nin sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa serisinin dördüncüsü "Rafadan Tayfa: Hayrimatör'ün galası İstanbul'da yapıldı.

Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen galaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Milyonları ekran başına kilitleyen serinin yeni filmi, Hayri, Kamil, Akın, Sevim, Hale ve Mert'in başrolde olduğu heyecan dolu bir maceraya sahne olacak. Tayfa bu defa, ajan ve adamları tarafından kontrolden çıkarılmış olan Hayrimatör’ü kurtarmak için bir araya gelecek. Çocuklar bu sürükleyici hikayeyle kendilerini bilim ve teknolojinin içinde bulacak.

- Sanayi ve teknoloji bakanı Kaçır ((Rafadan Tayfa bizim milli teknoloji hamlemizde yol arkadaşımız, özellikle Türkiye'nin kendi teknolojisini kendi geliştirebilen bir ülke olma yolculuğunda, çocuklarımızın bu sürece dahil olabilmesi, Türkiye'de yaşanan gelişmeleri, teknolojide yaşanan gelişmeleri eğlenerek öğrenebilmeleri açısından bugüne kadar çok büyük rol üstlendi.

TRT ortak yapımı animasyon film olan “Rafadan Tayfa: Hayrimatör” çocuklardan tam not aldı. Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekerken Filmin yönetmeni İsmail Fidan en sevilen karakterin "Hayri" olduğunu belirtti.