Renklerin Gücü ve Sembollerin Enerjisi: Ressam Tolga Ezel'in Perspektifinden
Sembolist Ressam Tolga Ezel'in enerji dolu sanatında, renklerin gizemli dansı ve sembollerin büyülü dokunuşu, mistik bir yolculuğa davet ediyor; pastel renklerin dinginliğiyle güçlü tonların farklı titreşimleri, gizemi ve anlamı ustalıkla yansıtıyor, izleyicilerin ruhuna dokunuyor.
Sembolist ressam Tolga Ezel, farklı renklerin enerjisi üzerinde durarak pastel renklerin düşük enerjiye sahip olabileceğini ve dinginlik verdiği düşünülen renklerin aslında negatif etkiye neden olabileceğini vurguluyor. Ezel'e göre, yanına eklenen başka bir renkle bir eserin enerjisi tamamen değişebilir ve bu nedenle doğru renk seçimi oldukça önemlidir. Resimlerinde renklerin gücünü ustalıkla kullanan sanatçı, izleyicilere mistik bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Tolga Ezel şu sözleriyle renklerin verdiği enerjiye dikkat çekiyor:
- Spiritüel konulu internet sitelerinde renklerin verdiği enerjiler konusunda yazılara rastlamışsınızdır. Örneğin mavi kendine güveni temsil eder gibi yazılar. Peki hangi mavi? Mavinin onlarca tonu var. Buz mavisinin verdiği enerji ile İngiltere kraliyet ailesi mavisinin verdiği enerji aynı değildir. Bir limon sarısı ile derin sarının verdiği enerji çok farklıdır..
HER RENGİN ENERJİSİ FARKLI
Ressam Tolga Ezel, renklerin enerjisin farklı olması hakkında şunları söylüyor:
- Örneğin gözleri görmeyen birinin dünyasını karanlık zannederiz, oysa onun renk kavramı yoktur, karanlıkta yaşasaydı aklını yitirirdi. Farklı renkler bir araya geldiği zaman yaydıkları enerji de farklı olur. Burada renk tonları büyük önem taşır. Çin kırmızısı ile yan yana gelen buz mavisi ile Mısır mavisi farklı enerji yayar. Aralarına üçüncü renk gelirse yaratacağı etki değişir. Her renk tonunun titreşimleri yaydığı frekansla enerji yaratır. Bu yüzden resimlerimde enerjisi yüksek canlı renkler kullanıyorum.
SEMBOLLER BİLİNÇLİ KULLANILMALI
Resimlerinde sembolleri kullanan Tolga Ezel, sembollerin önemini şöyle anlatıyor:
-Günümüzde semboller neredeyse yok oldu, insanlar tarafından bilinçsiz kullanılıyor. Oysa semboller tamamen bilinçli kullanılmalı. Dikkat ederseniz günümüzde dünyaca ünlü markaların logoları evrensel sembollere göre seçilmiş. Lotus çiçeği, melek kanadı, ısırılmış elma gibi logolar dünyayı yöneten ruhsal mekanizmaya göre belirlenmiş. İnsanlar arasında semboller takılarda ve dövmelerde yaygın olarak kullanılıyor fakat kadim uygarlıklardaki gibi sembollerin gücünün farkına vararak kullanılmıyor. Feng Shui felsefesine göre evimizde bulunan bazı eşyaların negatif enerji verdiğini baz alırsak, sembollerin enerji frekansını ciddiye almak gerekir.
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