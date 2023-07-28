Renklerin Gücü ve Sembollerin Enerjisi: Ressam Tolga Ezel'in Perspektifinden

Sembolist ressam Tolga Ezel, farklı renklerin enerjisi üzerinde durarak pastel renklerin düşük enerjiye sahip olabileceğini ve dinginlik verdiği düşünülen renklerin aslında negatif etkiye neden olabileceğini vurguluyor. Ezel'e göre, yanına eklenen başka bir renkle bir eserin enerjisi tamamen değişebilir ve bu nedenle doğru renk seçimi oldukça önemlidir. Resimlerinde renklerin gücünü ustalıkla kullanan sanatçı, izleyicilere mistik bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Tolga Ezel şu sözleriyle renklerin verdiği enerjiye dikkat çekiyor:

- Spiritüel konulu internet sitelerinde renklerin verdiği enerjiler konusunda yazılara rastlamışsınızdır. Örneğin mavi kendine güveni temsil eder gibi yazılar. Peki hangi mavi? Mavinin onlarca tonu var. Buz mavisinin verdiği enerji ile İngiltere kraliyet ailesi mavisinin verdiği enerji aynı değildir. Bir limon sarısı ile derin sarının verdiği enerji çok farklıdır..

HER RENGİN ENERJİSİ FARKLI

Ressam Tolga Ezel, renklerin enerjisin farklı olması hakkında şunları söylüyor:

- Örneğin gözleri görmeyen birinin dünyasını karanlık zannederiz, oysa onun renk kavramı yoktur, karanlıkta yaşasaydı aklını yitirirdi. Farklı renkler bir araya geldiği zaman yaydıkları enerji de farklı olur. Burada renk tonları büyük önem taşır. Çin kırmızısı ile yan yana gelen buz mavisi ile Mısır mavisi farklı enerji yayar. Aralarına üçüncü renk gelirse yaratacağı etki değişir. Her renk tonunun titreşimleri yaydığı frekansla enerji yaratır. Bu yüzden resimlerimde enerjisi yüksek canlı renkler kullanıyorum.

SEMBOLLER BİLİNÇLİ KULLANILMALI

Resimlerinde sembolleri kullanan Tolga Ezel, sembollerin önemini şöyle anlatıyor: