Şehir Tiyatrolarından Cumhuriyetimizin 100. Yılına Saygı: Bu Memleket Bizim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Cumhuriyetimizin 100. Yılını, “Bu Memleket Bizim” isimli özel bir müzikli oyun ile kutlamaya hazırlanıyor. Şehir Tiyatroları'nın tarihinde gerçekleştirdiği önemli ilklerden listesinde yerini alacak, oyuncularının bütün varlığıyla sahnede olduğu bu görkemli oyunda, Milli Mücadele dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, temel metinlerden yola çıkılarak anlatılıyor. Bu Memleket Bizim, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda, 16 ve 17 Eylül 2023 tarihinde sadece iki gösterim yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, kuruluşuna tanıklık ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılına özel büyük ve görkemli bir oyun hazırlıyor. 109 yıllık tarihinde gerçekleştirdiği birçok “ilk” listesine, “tüm mevcuduyla sahnede ve sahne için seferber” olduğu “Bu Memleket Bizim” isimli oyunu da ekliyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk isimli eseri başta olmak üzere, Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı ve Milli Mücadele ve Cumhuriyetin kuruluşuna yazdıklarıyla ışık tutan Erol Toy, İsmet Küntay, Samim Kocagöz, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun metinlerinden parçaların yanı sıra birçok yazarın bazen bir cümleyle, bir pasajla katıldığı bir metinden oluştu.

2023-2024 SEZONU “BU MEMLEKET BİZİM” İLE AÇILIYOR

Geçtiğimiz sezon İstanbul Klasiklerle Buluşuyor başlığıyla duyurduğu repertuvarıyla seyircisinin beğenisini kazanan, biletleri çok kısa bir sürede tükenen İBB Şehir Tiyatroları, duyurduğu iki yıllık repertuvarı bu sezon tamamlarken, yeni sezonu alışılageldik tarihinden önce, Eylül ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda “Bu Memleket Bizim” isimli oyunla açıyor.

“Cumhuriyetimizin 100. Yılına Saygı…” duygusuyla hazırlanan “Bu Memleket Bizim”, kostümlerinden dekoruna, ışığından metnine, koreografisinden müziklerine, uzun süre hafızalarımızda etkisini sürdürecek bir oyun olacak. Cumhuriyetimizin kuruluşunu ve 100 yıl önce bu topraklardan işgali kaldırmak için verilen mücadeleyi gençlerimizle birlikte hatırlayarak yeni bir sezona başlayacağız.

GÖRKEMLİ BİR SAHNE GÖSTERİSİ

Döneme ait bütün materyaller taranarak, araştırma ve dokümantasyonunu dramaturji biriminin üstlendiği Bu Memleket Bizim, oyunun yönetmenleri Ali Gökmen Altuğ, Aslı Öngören, Yıldırım Fikret Urağ ve Yiğit Sertdemir tarafından kurgulanarak sahneye taşındı.

Çiğdem Erken’in direktörlüğünde, bu oyun için Deniz Noyan orkestrasyonu üstlendi ve özel müzikler besteledi. Burçak Çöllü koro düzenlemesini üstlendi ve özel müzikler besteledi. Hakan Elbir’in şefliğinde duyacağımız bu müzikler, Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığımız zaman diliminde, hepimizi 100 yıl önce bu topraklarda yaşanan mücadelenin duygusuna yaklaştıracak. Dicle Doğan’ın koreografisiyle sahnede dün yaşanan hikâyeler yeniden hayat bulacak. Barış Dinçel’in tasarladığı tiyatromuzun tasarım ekibinin hazırladığı dekorun üzerinde, Nihal Kaplangı’nın tasarladığı, tiyatromuzun tasarım ekibinin hazırladığı kostümlerle Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele’nin önemli kahramanlarının hikâyeleri canlanacak. Mustafa Türkoğlu ve Osman Aktan’ın ışık tasarımı geniş bir ekibin gayretiyle sahneyi aydınlatacak. Ersin Aşar’ın tasarımıyla ekibinin hazırladığı efektler, Gülay Yiğitcan’ın video ve Emrah Can Yaylı’nın ses tasarımlarıyla, seyircimiz Cumhuriyetimizin kuruluş hikâyelerine tanıklık edecek.

300’ü aşkın oyuncu, ayrıca 20 kişilik dans ekibi ve genişletilmiş Şehir Tiyatrosu Orkestrasıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde seyircimizle birlikte Cumhuriyet coşkusuna ortak olacağız.

HARBİYE CEMİL TOPUZLU’DA CUMHURİYET COŞKUSU YAŞANACAK

Bu Memleket Bizim isimli oyunumuz, Cumhuriyetimizin 100. Yılına Saygı projesi olarak, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda 16 ve 17 Eylül tarihlerinde sadece iki kez seyircimizle buluşacak.

Bu Memleket Bizim isimli oyunumuzla birlikte 2023-2024 sezonumuzu açarken, Cumhuriyetimizin 100. Yılına da, İBB Şehir Tiyatroları olarak bir saygı duruşu yapacağız.

Oyunumuzun biletleri 7 Eylül 2023 Perşembe gününden itibaren gişelerden, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresi ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından satışa sunuluyor.

“ÖZEL BİR PROJEYLE CUMHURİYETİMİZİ SELAMLIYORUZ”

“Bir şehrin, bir ülkenin ve dünden bugüne 109 yıllık bir tarihin içinden geçerek bugüne sesleniyoruz. Cumhuriyet’imizin kuruluşuna tanık olmuş bir bilgelikle, bugün 100. Yılını kutladığımız bir yılda, özel bir projeyle seyircimizi ve Cumhuriyetimizi selamlıyoruz.

Darülbedayi’den İstanbul Şehir Tiyatrosu’na, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzun bir sanat yolculuğunun mirasını yüklenen ve bugün ülkemizin en köklü sanat kurumunda bulunan bizler, bu sorumluluğu hissederek, önce seyircimizin ve sonra tarihin huzurunda perdelerimizi açtık, açıyoruz. Ustalarımızdan gördüğümüz bu gelenek, yaşadığımız zorluklara rağmen her zaman bizi ayakta tuttu, geleceğe güvenle bakmamızı sağladı.

Tarihimizin dönüm noktalarından birinde, 100 yıl önce, işgal edilmiş topraklarımızda başlattığımız Milli Mücadele ve sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bu vatanda bugün yaşayan hepimiz için ortak bir duygu, ortak bir değer ve ortak bir mazidir.

Yüz yıl önce büyük bir mücadeleye tanık oldu bu topraklar.

Böylesine önemli bir zaman diliminde, İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak tarihi, kültürel ve sanatsal sorumluluğumuzun da bilinciyle, “Bu Memleket Bizim” diyerek sezonu açıyoruz. Dün, bugün ve yarın, hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, “Bu Memleket Bizim” diyecek ve tıpkı ninelerimizin dedelerimizin yüz yıl önce yaptığı gibi sorumluluk alacağız. Bir sanat kurumu olarak tüm mevcudumuzla sahnede ve sahne için seferber olarak, mesleğimiz olan tiyatroyla Cumhuriyetimize bir saygı duruşunda bulunacağız. Seyircimizle birlikte bu coşkuyu yaşayacağız”

Ayşegül İŞSEVER – İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni