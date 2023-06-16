Sinema tutkunları bu hafta filme doydu: tam 7 film vizyona girdi

Vizyona giren 7 film arasında rekabet başladı. Her biri farklı türden olan filmlerde 3'ü yerli 4'ü yabancı filmden oluşmakta. Her biri birbirinden farklı aşamalardan geçen filmlerin bazıları birçok kez ertelenerek vizyona girerek bu hafta yerini aldı. Herkesin beğenip izleyeceği filmlerden oluşan bu haftaki gişe oldukça rekabetli geçecek. İşte o filmler...

SİNEMADA BU HAFTA YER ALACAK FİLMLER

1. THE FLASH

Aksiyon ve bilim kurgu severlerin merakla beklediği DC filmi "The Flash" uzun bir bekleyişin ardından bu hafta vizyona girdi. Başrollerinde Ezra Miller, Sasha Calle ve Ben Affleck'in yer aldığı film daha çıkmadan birçok olayla anılmıştı. başrolde bulunan Ezra Miller'in birkaç olaya karışarak hakkında çıkan birçok haberden dolayı film vizyon tarihi çoğu kez ertelenmişti. film ayrıca Comic Con'da da yoğun ilgi gördüğü biliniyor.

2. OBSESYON

Başrollerinde Ekin Mert Daymaz, Ege Kökenli Sarp Can Köroğlu'nun paylaştığı bu film gerilim kategorisinde ön plana çıkıyor. Eray Altay'ın yönettiği film, obsesif bir adamın sevdiği kadının kalbini kazanmasını anlatıyor.

3. JOYLAND

Hint yapımı bir film olan "Joyland", evin en küçük çocuğunun aşık olması ile ataerkil bir ailenin hikayesini anlatıyor. Saim Sadiq'ın yönettiği film bu hafta izleyicileriyle buluştu.

4. HÜDDAM 3: LAMİA

Yerli bir korku filmi olan "Huddam 3:Lamia" Utku Uçar'ın yönetmenliğinde çekildi. Film babasını kaybeden gencin gerçeği öğrenmek ve kan bağındaki laneti sonlandırmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

5. ELEMENTAL: DOĞANIN GÜÇLERİ

Disney Pixar'ın merakla beklenen yeni animasyon filmi, elemental şehrinde geçen ateş, su, toprak gibi elementlerden oluşan bir hikayeyi anlatıyor.

6. BENİM BABAM BİR KAHRAMAN

Yerli film olan, Orçun Benli'nin yönettiği filmin kadrosunda, Ufuk Bayraktar, Mahir İpek, Selim Erdoğan, Mehmet Emin Güney, İdris Nebi Taşkın ve Aslıhan Kapışmak yer alıyor. Film İstanbul'da zengin bir semte komşu olan gecekondu mahallesindeki bir adamın hikayesini anlatıyor.

7. ASTEROID CITY

Margot Robbie, Tom Hanks ve Scarlet Johansson'ın başrolünde olduğu film, 1955 yılında Amerikan çöl kasabasında geçen bir hikayeyi bizlerle buluşturuyor. romantik komedi türündeki film ünlü oyuncu kadrosu ve yönetmeniyle vizyonda yerini aldı.