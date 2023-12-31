Tek Paylaşımıyla Bakın Ne Kadar Kazanıyor!

Sosyal medya platformu Instagram'da 4 milyon 300 bin takipçisi bulunan Burcu Esmersoy, hikaye kısmında bir paylaşımından en az 65 bin TL alacak.

Tek Paylaşımıyla Bakın Ne Kadar Kazanıyor!
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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle gündeme geliyor.

Burcu Esmersoy 2024'e ücret tarifesini güncelleyerek giriyor. 4 milyon 300 bin takipçisinin bulunduğu Instagram'ın hikaye kısmında bir paylaşımından en az 65 bin TL alacak.

Organizasyonlarda yapacağı sunuculuk ve modaratörlükten ise yeni yılda 25 bin dolar (725 bin TL) kazanacak.

# burcu esmersoy
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