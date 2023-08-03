Teori Dergisi'nden 'göçmen krizi' sayısı

Teori dergisinin Ağustos sayısı “Göçmen Krizi” kapağıyla raflardaki yerini aldı. Gerek Fransa’da yaşanan olayların gerekse Batı Asya’da yaşanan göçlerin sebebi ve sonucu olan göçmen krizinin tartışıldığı sayıda ABD ekonomisinin çöküşü ve Türkiye’de afet yönetimi gibi konularda da önemli yazılar bulunuyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in “Yabancı düşmanlığını ve ırkçılığı besleyen zeminin yıkıldığı bir dünyaya doğru” başlıklı yazısıyla yer aldığı Ağustos sayısında Gökhan Dağtekin neoliberal dönemde göç meselesini, Ali Mercan ise emperyalizm ile yabancı düşmanlığı ve ırkçılık arasındaki ilişkiyi inceledi.

Şafak Erdem’in, Fransız Hareketi Yürütme Kurulu üyesi ve Ulusal Cephe’nin kurucusu Jean-Marie Le Pen’in danışmanı ElieHatem ile Fransa’da yaşananlar üzerine yaptığı röportaj da dikkat çekti.

Bunun yanı sıra Gürler Akdora’nın Fransa’daki krizi ve göçmen jeopolitiğini, Prof. Dr. Cüneyt Akalın’ın ise Türkiye’deki Afgan göçmenleri ve göçmen karşıtlığını anlattığı yazıları göçmen krizi konusuna özgün yorumlar getirdi.

Hakan Topkurulu emperyalist sistemin çıkmazını, Alp Hamuroğlu da milli devlet ve milletin ölçeğini incelediği yazılarıyla dergide yer aldı.

Teori dergisi önceki sayılarında olduğu gibi Ağustos sayısında da başta deprem olmak üzere afetlerle mücadele konusunda önemli yazılar yayımladı. Ali Alsaç afet yönetiminde devletin örgütlü lojistik desteğine, Serdar Aliçavuşoğlu ise bilim düzleminde devlet ve deprem etkileşimine mercek tuttu.

İnan Öner, Fransız İhtilali incelemeleriyle tanınan Japon tarihçi Suzuki Masashi’nin 1952 yılında yayımlanan, “Vatanın Kurtuluşu – Türkiye’nin Durumu” başlıklı kitabını derginin satırlarına taşıdı.

Cenk Özdemir ise Cumhuriyetin 100. yılında hayvancılığın önemini ve durumunu verilerle anlattığı yazısıyla dergide yer aldı.

Derginin demirbaş bölümlerinden “Tarihimizden Belgeler” bölümünde de Ata Ogün Kaplan, Türkiye hükümetinin 1956 yılında NATO’ya çektiği sadakat mektubunu inceledi.

TEORİ DERGİSİ NASIL ALINIR?

Teori Dergisinin Ağustos sayısı, 0312 431 4031 numaralı telefon aracılığıyla, D&R, Kitapsan, Remzi Kitabevi gibi seçkin kitabevlerinden veya magaza.teoridergisi.com adresinden basılı ya da e-dergi formatıyla temin edilebilir.