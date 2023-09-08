'Tillo heriresi' coğrafi işaret aldı! Siirt'in 6. ürünü oldu

Siirt'te birçok bölgede yapılan herire, "Tillo heriresi" adıyla coğrafi işaret tescili aldı.

'Tillo heriresi' coğrafi işaret aldı! Siirt'in 6. ürünü oldu
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Siirt Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından coğrafi işaret almak üzere Türkiye Patent Enstitüsü'ne gönderilen 'Tillo heriresi' onaylanarak, Türk Patent Enstitüsü'nün coğrafi işaret bülteninde yayınlandı.

'Tillo heriresi' coğrafi işaret aldı! Siirt'in 6. ürünü oldu - Resim : 1

Üzümden yapılan herire, ekim ayının ilk haftası Siirt'te başlayacak olan üzüm hasadı ile beraber tezgahlarda yerini alacak.

'Tillo heriresi' coğrafi işaret aldı! Siirt'in 6. ürünü oldu - Resim : 2

Tillo heriresi Siirt'in coğrafi işaret alan 6. ürünü oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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