'Tillo heriresi' coğrafi işaret aldı! Siirt'in 6. ürünü oldu

Siirt Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından coğrafi işaret almak üzere Türkiye Patent Enstitüsü'ne gönderilen 'Tillo heriresi' onaylanarak, Türk Patent Enstitüsü'nün coğrafi işaret bülteninde yayınlandı.

Üzümden yapılan herire, ekim ayının ilk haftası Siirt'te başlayacak olan üzüm hasadı ile beraber tezgahlarda yerini alacak.

Tillo heriresi Siirt'in coğrafi işaret alan 6. ürünü oldu.