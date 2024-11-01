Timur Selçuk’un eserleri “Babamın Şarkıları”, AKM’de bale ve modern dansa dönüşüyor

Klasik Türk Musikisi’nin üstadı Münir Nurettin Selçuk'un kaynağından ilham alan Timur Selçuk'un eserleri “Babamın Şarkıları”, 6 Kasım akşamı saat 20.30‘da AKM’de müzikseverlerle buluşuyor.

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Timur Selçuk’un eserleri “Babamın Şarkıları”, AKM’de bale ve modern dansa dönüşüyor
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Batı müziği ve klasik Türk musikisinin ruhunu bozmadan reklam ve film müziklerinden, tiyatro, oda müziği, müzikal, opera ve baleye kadar birçok alanda esere imza atan Timur Selçuk’un manevi birikimi üçüncü kuşak Mercan Selçuk Dans Topluluğu tarafından yaşatılıyor.

Geçmişten gelen şarkıları bale ile yorumlayan Mercan Selçuk Dans Topluluğu, "Babamın Şarkıları" adıyla Timur Selçuk'un klasikleşmiş şarkılarını, dans ve performansların harmanlandığı eşsiz bir anlatımla 6 Kasım akşamı saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda müzikseverlerin karşısına çıkarıyor.

Detaylı bilgi için www.akmistanbul.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Timur Selçuk’un eserleri “Babamın Şarkıları”, AKM’de bale ve modern dansa dönüşüyor - Resim : 1

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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