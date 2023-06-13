Trabzon'da Cumhuriyet'in 100. yılı anısına resim sergisi düzenlendi

Sergi açılışında konuşan Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon'un bir kültür ve sanat kenti olduğunu söyledi.

Trabzon'un kültürüne, sanatına ve sanatçısına sahip çıkan bir şehir olduğuna değinen Erdoğan, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceklerini belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplumsal olayları kadının gözünden anlatmaya çalıştığını aktaran Şişik ise eserlerinde genellikle insan ve insanın yaşadığı zorlukları kadının bakış açısıyla işlemek istediğini belirtti.

"İzler" adlı resim sergisi, 23 Haziran'a kadar sergilenecek.