Türk lületaşı pipoları servete mâl oluyor!

TÜRK LÜLETAŞI PİPOLARI

Lületaşı pipoları yüzyıllardır koleksiyonerler ve tiryakiler tarafından çok beğeniliyor ama Türk Lületaşı pipolarının neden bu kadar pahalı olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu pipolar, Türkiye'deki yeraltı madenlerinde bulunan ve ekonomik ve kültürel değeri nedeniyle yerel olarak "beyaz altın" olarak anılan bir mineral kaya olan lületaşından yapılmıştır. En karmaşık pipoların tamamlanması iki aya kadar sürebilir ve 7.000 doların üzerinde satılabilir. Çatlamaya daha az eğilimli olan lületaşının "doğru" sınıfının az bulunması, elde edilmesini zorlaştırmakta ve oldukça değerli kılmaktadır. Yüksek maliyetine rağmen, lületaşı pipoları hem koleksiyonerler hem de sigara içenler arasında yüksek talep görmeye devam ediyor.

Kaynak: https://www.ancient-origins.net/videos/meerschaum-pipes-0018404